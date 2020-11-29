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金正恩超潔癖防疫！北韓構築「防疫長城」　嚴防南韓新冠病毒滲透

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▲▼北韓計畫嚴格封鎖軍事分界線與邊境，防堵病毒從南韓滲透。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓計畫嚴格封鎖軍事分界線與邊境，防堵病毒從南韓滲透。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國家情報院在27日會議報告時表示，北韓（朝鮮）當局的防疫措施矯枉過正、已非常人所能理解，不僅秘密封鎖平壤、南浦、羅先等重要城市與邊關，還擔憂新冠病毒（COVID-19）滲進海水，禁止民眾捕魚、製鹽。最近有消息指出，北韓打算延著與南韓接壤的軍事分界線，構築成一道防堵病毒入侵的「千里長城」，呼籲邊境居民與勞工恪守防疫規則。

根據北韓官媒《朝中社》今（29）日報導，政府計畫沿著國境與軍事分界線實施嚴格的封鎖措施長城，呼籲各級幹部、勞工、居民能自覺遵守當局所制定的行動秩序、且能隨時掌握任何不正常的情勢，「構築一道防疫封鎖長城！強化自衛警備體系與群眾申訴機制。」

其實先前北韓國境發生防疫漏洞的事件頻傳，不但有消息指出新義州某高級幹部從中國遼寧秘密進口物資而慘遭最高領導人金正恩處決，本月3日還有前機械體操選手利用身高矮小的優勢躍上鐵絲網，向南韓「脫北」投誠，另外9月南韓海洋水產部公務員在小延平島海域跳海游向北韓，也使得北韓當局膽顫心驚。

▲▼今年9月南韓一名海洋水產部公務員游入北韓海域，使北韓膽顫心驚、將之槍殺。（圖／達志影像）

▲今年9月南韓一名海洋水產部公務員游入北韓海域，使北韓膽顫心驚、將之槍斃。（圖／達志影像）

《朝中社》在報導指出，北韓當局更加積極處理海洋垃圾與汙染，並嚴格控管沿海居民行動，禁止隨意出入海域，此外還嚴令與中國與南韓接壤的圖們江、鴨綠江、臨津江、禮成江等河川上的養殖漁場遵守防疫守則。

據悉，世衛組織（WHO）駐平壤代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）於9日接受《自由亞洲電台》（RFA）訪問時表示，北韓截至10月底前共累計篩檢1萬2千多人，仍舊維持「零確診」的傲人紀錄。儘管如此，北韓在面臨經濟貿易受重創時，卻仍拒絕接受來自中國的物資援助，糧食遭冷放一旁。

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