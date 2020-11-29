刑事局長投書義大利媒體！　籲挺台加入國際刑警組織

▲刑事警察局局長黃明昭。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社記者黃雅詩羅馬29日專電

義大利三家媒體近日刊登刑事警察局長黃明昭投書表示，在疫情中網路犯罪加劇，台灣不只願與全球分享成功抗疫經驗，也需要並肩打擊犯罪，盼各界支持台灣參加國際刑警組織。

義大利三家網路媒體「義大利事務報」（Affaritaliani）、「網迷軍事雜誌」（Cybernaua Magazine）、「地緣政治雜誌」（geopolitica.info）分別於19、22、25日刊登黃明昭呼籲支持台灣參加國際刑警組織（INTERPOL）的投書。

▲黃明昭投書義大利媒體。（圖／翻攝自Affaritaliani）



投書表示，根據國際知名資訊安全廠商調查，全球與疫情相關的釣魚網站與惡意程式攻擊，今年4月下旬已達每週超過20萬次，內政部警政署刑事警察局長黃明昭表示，面對網路威脅，台灣積極落實「資安即國安」的政策理念，建立創新、高科技的資安團隊，不論是防範疾病或網路犯罪，「台灣國家隊永不缺席」。

投書表示，台灣警方設有一個專門調查科技犯罪的部門，其中有許多專家專門應付網路犯罪，此外還設有高規格的數位偵查實驗室，積極打擊網路犯罪，然而網路犯罪無國界，因此台灣希望能與世界各國密切合作，才能徹底解決此一問題。

投書指出，打擊網路犯罪需要國際合作，台灣可以幫助世界各國，更願意分享台灣經驗，讓全世界的網路環境更安全，盼各界支持台灣以觀察員身分出席年度國際刑警組織大會，並讓台灣參與國際刑警組織各項會議、機制及訓練活動。