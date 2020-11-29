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普丁爆在外偷養私生女！　生母曝光…竟然不是現任女友的

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▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）遭爆料除了與前妻所生的2個女兒外，還有一名17歲私生女。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁11月初傳出健康亮起紅燈，不僅罹患帕金森氏症，還曾於2月接受緊急癌症手術。如今更有外媒報導，一名17歲少女伊麗莎白（Elizaveta Krivonogikh）被認為是普丁與多年好友斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）的私生女。專家用臉部辨識軟體分析伊麗莎白的照片，與普丁的相似度竟高達70.44%。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯媒體《Proekt》日前爆料，一名剛從高中畢業的17歲少女伊麗莎白是普丁於首任任期與老友斯維特拉娜所生的私生女。現年45歲的斯維特拉娜與普丁同為聖彼得堡人，是俄羅斯某大型銀行的股東，同時擁有高價房地產與聖彼得堡一家色情俱樂部，據傳她給了女兒伊麗莎白1.02億美元（約新台幣39億2700萬元）。

報導指出，《Proekt》引述英國布拉福大學（Bradford University）視覺計算中心主任尤蓋爾（Hassan Ugail）說法，將媒體曝光的伊麗莎白模糊照片用臉部辨識軟體分析後，結果顯示與普丁的相似度有70.44%之高。據了解，伊麗莎白曾於社群媒體上說，自己現在是18歲不是17歲。她先前被問到想住在哪時回答，倫敦應該蠻棒的，還有「霍格華茲、火星、納尼亞、日本或紐約」。

普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應，媒體報導是煽動性新聞，資料看來並不嚴謹。報導稱，雖然普丁於2013年離婚，但俄媒至今都遵守了他「不允許干涉私生活」的法令，然而，近來除了因健康問題將於1月交接的傳聞外，現在又出現私生女，被外界猜測是普丁權力突然削弱後，曾經忠誠的核心圈蓄意洩密。而克里姆林宮也承認，將準備接受未來更多針對普丁私生活的進一步指控。

►普丁爆「罹癌＋帕金森氏症」急動手術　1月宣布權力轉交名單…二女兒入列
►外媒曝普丁罹患「帕金森氏症」　傳明年1月下台
►俄國疫苗搶先全球…普丁至今卻「尚未接種」！　克里姆林宮證實

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