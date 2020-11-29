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牧羊犬遭「綁鉛塊」丟河…路人勇跳冰水救狗！　飼主遭逮等審判

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▲▼牧羊犬遭人綁鉛塊丟入水中。（圖／翻攝自Facebook／Darren Bungay）

▲牧羊犬遭人綁鉛塊丟入水中。（圖／翻攝自Facebook／Darren Bungay）

記者張方瑀／編譯

現在許多都會在家中飼養寵物，但當自己不想養時，就會隨意棄養或送進收容所，更殘忍的是剝奪牠的生命。英國一名女子在公園散步時，看到一隻狗在河面上掙扎，她二話不說跳入水中救狗，沒想到這隻狗的腿上竟被綁上鉛塊，她費了一番工夫才將狗救起，警方也依照晶片上的資料找到狗主人，目前飼主正在等待法院審判。

根據《每日郵報》報導，住在英國諾丁漢的哈柏（Jane Harper）今年1月在公園散步時，在河面上看到一隻狗在水面上掙扎，她二話不說跳進冰冷的水裡，試圖把狗救上來。結果她發現，狗的腿上竟然綁了鉛塊，「怎麼有人能夠這樣對牠？我不知道牠在水面上掙扎了多久，如果我沒發現，牠可能就活不下去，這太殘忍了。」

目前這隻名為貝拉（Bella）的牧羊犬在獸醫院接受良好治療，警方也照著晶片登記資料找到31歲的飼主萊瑟姆（Charlene Latham）。萊瑟姆11月出庭時承認虐狗，隨後獲得保釋，而她明年3月將和另外一名被指控虐待貝拉的男子一起出庭。

網友們也紛紛對此案表達憤怒，「救狗的女子真的太偉大了」、「會虐待狗的人一定也會傷害其他人」、「狗給了主人愛與忠誠，結果飼主的行為卻給狗帶來巨大的痛苦」、「幸好狗狗獲救了」。

Very proud of my amazing wife who selflessly put herself at risk to save this poor dog from a horrific end. Well done Janie and get well soon Bella 

Darren Bungay 發佈於 2020年1月6日 星期一
 
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