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畫面曝…「出生4天嬰」遭丟河裡淹死！　18歲狠媽只為求男友復合

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▲▼18歲嫩媽將嬰兒丟入河中。（圖／翻攝自YouTube／Elder Telon）

▲18歲嫩媽將嬰兒丟入河中。（圖／翻攝自YouTube／Elder Telon）

記者張方瑀／綜合外電報導

中美洲瓜地馬拉一名18歲的年輕媽媽，日前帶著出生僅4天大的嬰兒，外出和男友見面；結果這位媽媽為了挽回不是孩子親生父的男友，竟轉身將孩子丟進河裡。最後她回家後和母親坦承此事，但孩子的遺體在6天後才被找到。

根據《每日郵報》報導，現年18歲的洛佩茲（Alexia Lopez）21日帶著出生僅4天的孩子，外出和男友克萊門特（Clemente）見面。從曝光的監視器畫面可看到，洛佩茲先是獨自抱著孩子在河邊徘徊，大約在下午5時46分時男友出現，兩人交談幾句後，洛佩茲隨即將包在毛巾裡的嬰兒丟進河，接著兩人轉身離開現場，搭乘計程車逃逸。

洛佩茲回家後和母親坦承此事，母親急著打電話給消防人員，但孩子遲至27日才被找到，且早已失去呼吸心跳，洛佩茲也遭到逮捕。洛佩茲向記者表示，克萊門特並不是孩子的親生父親，「他（男友）也不想讓家人知道有這個孩子的存在。」

洛佩茲遭到逮捕後承認犯行，並說她所做的一切都是為了挽回在一起僅4個月的男友。目前克萊門特逃逸無蹤，警方還在全力搜捕中。

▼洛佩茲將孩子丟進河裡。（影片37秒處）

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