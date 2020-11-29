英國脫歐過渡協議「年底到期」雙方重啟磋商　失敗就開徵關稅

▲歐洲聯盟首席英國脫歐談判代表巴尼耶，飛抵英國重啟貿易磋商。（圖／路透）

文／中央社倫敦28日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）首席英國脫歐（Brexit）談判代表巴尼耶，今天在倫敦和英國談判代表佛羅斯特重拾英國脫歐後的貿易協議磋商，談判進入成敗的關鍵時刻。

這是巴尼耶（Michel Barnier）在團隊有一人確診感染2019冠狀病毒疾病（Covid-19）而必須自我隔離後，兩人首次面對面磋商。

談判若未能達成協議，英國和歐盟的貿易往來將依照世界貿易組織（WTO）規範，往來歐洲大陸的貨物將立即課徵關稅。

英國今年1月正式脫離歐盟後，依照即將於今年底到期的過渡期協議，和歐盟的貿易往來規範大致和過去相同。

目前來看，英國將在5周內退出歐洲的貿易關稅區。而雙方仍因捕魚權和公平貿易規定談不攏，遲遲未能達成後續的協議。

雙方昨天警告，這場磋商不一定會成功，巴尼耶在推文中表示：「相同的嚴重歧見猶存」。

一名熟悉這場閉門磋商的歐洲消息人士透露，巴尼耶稍後表示：「我們距離確定成敗的時刻不遠。」

佛羅斯特（David Frost）則發表推文說：「大家都問我，為什麼我們還繼續談判，我的回答是，盡最大努力以確定是否可能達成協議，是我的職責。時間已剩不多，但協議仍可能達成。我會繼續談判，直到顯然無法有協議為止。」