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超佛老闆豪擲8億分員工　秘書36歲靠「公司股票分紅」退休！

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▲The Hut Group老闆Matthew Moulding。（圖／翻攝自Facebook／The Hut Group）

▲The Hut Group老闆Matthew Moulding。（圖／翻攝自Facebook／The Hut Group）

實習記者周依儒／綜合報導

大家都希望在職場上能遇到佛心老闆，但大方的老闆則就可遇不可求了！英國電商巨頭The Hut Group的老闆馬修（Matthew Moulding）靠著該網站累積了大筆財富，而他卻拿出了2100萬英鎊（約新台幣7.96億）分給所有員工，就連他的司機兼秘書都靠著公司股票分紅，36歲就能退休享受生活。

綜合外媒報導，今年48歲的馬修在2004年和夥伴約翰（John Gallemore）共同創立了「The Hut Group」電商公司，在這16年間經營了100多個國際網站，因此累積了大量財富，加上The Hut Group在今年9月上市後募得大筆資金，一舉成為英國最大的公司之一。

▲英國電商The Hut Group。（圖／翻攝The Hut Group官網）

▲英國電商巨頭The Hut Group。（圖／翻攝The Hut Group官網）

據了解，馬修每天6點就會開始處理公事到很晚，一天可以喝到多達20杯的咖啡，但同時他也很注重健康和健身，不讓辛苦的工作妨礙到鍛鍊身體的時間；此外，他也會固定撥出時間來陪伴老婆和4個小孩，陪他們到高檔渡假勝地度過假期。

報導指出，馬修現在雖然賺了大錢，但他始終沒有忘記自己從工人階級的家庭出身，因此經常將所得回饋社會，像是將一整年、高達75萬英鎊（約新台幣2847萬）的年薪全部捐給慈善機構，又捐增了1000萬英鎊（約新台幣3.79億）以及價值200萬英鎊（約新台幣7600萬）的醫療設備給新冠肺炎的救治工作。

馬修也在去年拿出了2100萬英鎊（約新台幣7.96億）分給位於曼徹斯特總部的所有員工，加上公司有將股票分給底下員工，因此有不少員工一夜之間躍升千萬富翁，像是他的司機兼秘書在36歲時就能退休享受。對此，馬修表示，雖然現在周圍有很多反對商業的聲音，但在這些商人中還是有許多想做正確事情的人，「沒有人是完美的，但是我們想要分享財富。」

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