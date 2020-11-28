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華郵：台灣立院「豬飛起來」　立委只是想展現自己「很屌」

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▲《華盛頓郵報》特別報導台灣立法院的亂像。（圖／翻攝自華盛頓郵報）

▲《華盛頓郵報》特別報導台灣立法院的亂像。（圖／翻攝自華盛頓郵報）

實習記者周依儒／綜合報導

立法院27日因美國豬肉進口問題爆發衝突，國民黨立委當場拿出豬內臟潑灑，多黨立委全部打成一片，這樣的「奇景」也登上各大外媒。日前美國《華盛頓郵報》就針對台灣立法院此事寫了一篇報導，貼出多張立法院混亂不堪的照片並指出「立委只是試圖向選民展現他們有膽量」。

《華盛頓郵報》指出，台灣先前早已有立委出拳相向、丟會場椅子、丟雞蛋，甚至是丟水球的行為，但從來沒看過會有「豬飛起來」的場面，包括台灣民眾也是聞所未聞。國民黨立委在昨（27） 日因不滿執政黨通過萊豬，因此在會場內到處丟豬內臟，包括豬腸、豬心、豬肝等。

▲▼國民黨立委在立法院潑灑內臟，登上國際。（圖／路透）

▲《華郵》指台灣立法院上演打鬥混戰有其歷史。（圖／路透）

《華盛頓郵報》也訪問了長期研究台灣政治的學者納夫曼（Lev Nachman），納夫曼表示，台灣立法院吵架已經有「悠久的歷史」，不過10年前的選民可能會很欣賞這樣的氣魄，但現在年輕的選民卻覺得很尷尬；他也指出，台灣的食安意識很高，目前政府最有爭議的就是進口美國豬肉，而國民黨也正希望能夠利用這點來獲益。

報導中也細數了台灣立法院先前的「精彩歷史」，包括2004年「加速台灣成為WHA觀察員決議」時，時任無黨籍立委朱星羽和民進黨立委賴清德爆發衝突、2006年民進黨立委試圖搶過「中國大陸三通」文件吞進嘴裡、以及2017年丟椅子事件等等，報導中也指出，這些立委們透過這樣的行為來展現自己「有膽量」。

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