好狠心！4月大女嬰未斷氣　父母「直送火葬場」蓋棺等死

▲女嬰還沒斷氣就被父母抱去火葬場。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

親生骨肉還沒斷氣，竟有父母會將孩子放進棺材裡等死！越南一名4個月大的女嬰重病，在醫院動了兩次手術，醫生要父母做好心理準備。沒想到，父母不只心理做好準備，實際行動也開始準備後事，直接將女嬰送到火葬場、放進棺材裡，讓她獨自等死！

據越南媒體《kenh14》報導，越南警方26日公布這起案件的詳細案情，女嬰的父母分別是30歲、25歲，女嬰出生後身體出問題，在胡志明市第一兒童醫院接受了17天的治療，期間動了2次手術。醫生表示，女嬰的預後狀況不佳，後來又住了13天醫院，所以告知她的父母，要他們做好心理準備。

▲準備火化時，有人發現躺在棺材的女嬰還有氣息，立刻報警將女嬰送回醫院。（圖／翻攝Người Đồng Tháp臉書）

父母想了想，告知醫院「想帶孩子出院」，理由是要帶她到廟裡拜拜，祈求神明讓孩子活下去。不過，實際上他們卻把女嬰送到火葬場！工作人員表示，看到父母將女嬰放進棺材、蓋起來，但女嬰當時明明就還在呼吸，讓他整個看傻眼。

火葬場當天下午就叫救護車將女嬰送回醫院，但是經過急救，她還是在晚間過世。一名曾經在殯儀館工作的人火化師表示，越南醫生如果叫家屬做好心理準備，通常都很準確。許多人表示女嬰的父母這樣做沒有道德感，但也能理解他們的痛苦。

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