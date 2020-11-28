非裔音樂人「沒戴口罩」遭警圍毆滿臉血！　馬克宏怒：簡直是恥辱

▲法國非裔音樂製作人遭警察打到滿臉血。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合外電報導

法國音樂製作人澤克勒日前在錄音室附近的街道上，因沒有按照防疫規定戴口罩，遭到數名警察跟進錄音室內痛毆。澤克勒被打到滿臉是血，影片曝光後也引發全民激憤，總統馬克宏27日表示，這行為非常可恥，他已下令將涉案員警停職。

Ça s'est passé samedi à Paris. 15 minutes de coups et d'insultes racistes.



La folle scène de violences policières que nous révélons est tout simplement inouie et édifiante.



Il faut la regarder jusqu'au bout pour mesurer toute l'ampleur du problème. pic.twitter.com/vV00dOtmsg — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

綜合外媒報導，非裔音樂製作人澤克勒（Michel Zecler）21日在錄音室附近走動，未依照規定戴口罩的他，看到警車開近時，下意識轉進錄音室避免遭罰。沒想到幾名警察竟直接跟進錄音室內，對著他拳打腳踢，還辱罵許多涉及種族歧視的言詞。

澤克勒被打到滿臉是血，影片曝光後也引發全民激憤，法國政府面臨龐大輿論壓力。總統馬克宏27日表示，他對於這段影片感到非常震驚，並在臉書發文表示，「我們所看到對澤克勒的暴力畫面是完全不可接受的，這對我們所有人來說簡直是一種恥辱。」

Les images que nous avons tous vues de l’agression de Michel Zecler sont inacceptables. Elles nous font honte. La France... 由 Emmanuel Macron 發佈於 2020年11月27日 星期五

馬克宏強調，法國禁止來自任何人的暴力野蠻行為，也永遠不該讓種族主義和仇恨繼續擴散，「那些以使用法律為職責的人，應該要尊重法律。」

馬克宏已要求內政部長達爾曼寧（Gerald Darmanin）對涉案員警進行調查，據了解，這些警察當時並沒有意識到有攝影機，所以說謊表示是澤克勒先襲擊他們，還試圖奪槍。目前已經有4人被停職，其中3人被控使用武器和具種族主義的團體暴力，另外1人則被控使用暴力和危險手段蓄意進行破壞。

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