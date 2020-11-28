要不到就用偷的！北韓派駭客「竊取」新冠疫苗機密...鎖定英藥廠

▲北韓疑似派駭客，試圖駭取阿斯利康製藥公司新冠疫苗機密。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，各國無不想方設法研發、購入疫苗，北韓（朝鮮）官方先前雖曾宣稱，國內疫苗研發已投入人體臨床實驗階段，然而有消息指出，近來疑似有大量來自北韓的電腦駭客，試圖對英國的大型製藥公司發動攻擊，竊取疫苗研發資料。

根據《路透社》報導，英國與瑞典合併成立的阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca plc.）與牛津大學合作研發新冠疫苗，目前正等待英國相關當局承認，然而該公司卻發現，疑似來自北韓的駭客宣稱自己是網路社群公司領英（LinkedIn）、WhatsApp的招聘人員，向該公司職員祭出不實的工作機會，以此做為誘餌。

北韓駭客會將詳述工作機會的文件中藏入惡意程式碼，寄給負責研究新冠肺炎領域的職員，一旦職員收到該份文件並打開，電腦將會被入侵。不過報導指出，北韓駭客的攻擊行動並未奏效。

美國政府指出，近日來被指控疑似是北韓政府在背後操控的駭客行為，皆使用類似的技術、道具、方法，而部分電子郵件帳戶來自俄羅斯，疑似是用來掩護駭客行為，並招致對方混亂。

《路透社》指出，在事發後曾向位於瑞士日內瓦的駐聯合國北韓代表團詢問，不過至今未獲得對方回應；而阿斯特捷利康製藥公司對此事也暫不回應。

據悉，先前美國微軟公司曾透露，有7間疫苗相關研發企業與機構遭到來自北韓的駭客集團Lazarus、Cerium，以及受俄羅斯政府援助的駭客攻擊，通常皆透過在電子郵件中植入惡意程式碼攻擊。

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