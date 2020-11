賓州敗訴！　川普怒批「112萬票」都是憑空出現：我才壓倒性勝選

▲美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國賓州27日駁回川普陣營有關「郵寄選票詐欺」的訴訟,目前4大搖擺州都已承認拜登勝選。對此美國總統川普氣得在推特發文表示,自己以絕佳優勢獲勝,「這112萬6940張選票都是憑空出現的,賓州跟其他搖擺州的選票都被操控了。」

川普27日在推特轉貼賓州議員馬斯特里亞諾(Doug Mastriano)的貼文指出,賓州的計票出現錯誤,當時共回收了146萬2302張郵寄選票,結果最後郵寄總票數卻高達258萬9242票,數字明顯不符,「這112萬6940張選票是憑空產生的,我以壓倒性的優勢贏下賓州,或許贏得比任何知道的人都還多。」

The 1,126,940 votes were created out of thin air. I won Pennsylvania by a lot, perhaps more than anyone will ever know. The Pennsylvania votes were RIGGED. All other swing states also. The world is watching! https://t.co/zmnk34Ny23