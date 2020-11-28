中國戰狼找上巴西總統兒！　副總統嗆「外交錯誤」：搞得像嘉年華

▲巴西總統波索納洛（右）和副總統莫勞（左）。（圖／路透）



文／中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電

巴西副總統莫勞今天表示，中國駐巴西大使館利用社群媒體發布聲明駁斥總統波索納洛兒子愛德華多的網路發文，是「外交上的錯誤」。莫勞認為，中國大使可透過書信等方式向巴西外交部表達，而不是透過社群媒體，弄得像嘉年華。

愛德華多（Eduardo Bolsonaro）36歲，是律師出身，目前擔任國會眾議院的外交關係委員會主席。他23日在社群媒體發文說，巴西政府支持美國總統川普（Donald Trump ）推出的全球聯盟「乾淨網路計畫」（Clean Network），建立一個沒有中國間諜活動的安全5G。

雖然愛德華多隔天就將發文刪除，但中國大使館認為，愛德華多只是遵循美國濫用國家安全概念，以誹謗中國並封鎖中國企業活動。且身為眾議院外交關係委員會主席，愛德華多的發言「毫無根據」。

莫勞（Hamilton Mourão）今天在首都巴西利亞接受媒體訪問表示，他認為中國大使館的作法在外交上是錯誤的，「這是中國大使第2次這樣反應，在外交慣例上，如果大使對在巴西發生的任何事情感到不快，可以給外交部長寫信，提出他的觀點，而不是透過社群媒體，弄得像嘉年華。」

▲巴西總統兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）



媒體問及巴西政府是否考慮介入平息有關事件，例如要求愛德華多收斂，軟化對中國的批評，莫勞說，愛德華多已接獲有關這方面的建議。莫勞還說，外交部回覆中國大使館的駁斥聲明「非常正確」。

根據「環球報」（O Globo），巴西外交部在回覆中指出，中國大使館的聲明內容「冒犯和不尊重巴西」，損害巴西的公眾輿論形象，同時批評中國大使館利用社群媒體處理有關兩國的議題。

巴西的5G市場拍賣會預定2021舉行，政府正在評估是否為中國科技企業華為做為5G設備供應商設置壁壘。

巴西外交部已在本月10日宣布支持「乾淨網路計畫」，但根據「一般電信法規」，有關5G拍賣會的標準，將由國家電訊管理局制定。

這並非波索納洛（Jair Bolsonaro）政府官員首次與中國大使館在社群媒體發生摩擦。

今年4月，時任教育部長的溫特勞布（Abraham Weintraub）發文影射中國可能故意從新型冠狀病毒引起的全球危機中獲益。之後，溫特勞布將發文刪除；但中國大使館也透過社群媒體回應駁斥溫特勞布的言論，並要求巴西政府表態。

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