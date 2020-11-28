吃貨注意！年薪150萬爽缺只要「天天吃餅乾」　應徵資格曝光

▲餅乾製造商新職缺享年薪百萬。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

實習記者湯子暘／綜合報導

蘇格蘭的一家餅乾製造商「邊界餅乾」（Border Biscuits）給出超級爽缺，尋找「餅乾大師」（Master Biscuitier）來做新品測試員，每天只需要吃餅乾，就能拿到至少4萬英鎊（約新台幣150萬）的年薪，額外福利包含無限餅乾供應、35天有薪假期、免費健身課程等，讓許多人都超想投履歷。

根據餅乾邊界在求職網上的工作資格的要求，這項工作並沒有看上去這麼容易，應徵者除了需要善於烘焙，還要有厲害的味蕾，能夠微調餅乾的風味。此外，還要擁有食品科學、營養學或相關食品研究的學位，最好擁有糖果或麵包店的品牌管理或開發的經驗。

▲「邊界餅乾」在LinkedIn登錄徵才資訊，希望世界各地的有能力的人前來應徵。（圖／翻攝自Border Biscuits）



「邊界餅乾」表示，全世界的人都能應徵這份工作，「應試成功的人需要花一整天的時間，將產品從廚房推向生產線，吸引新的顧客，讓我們的餅乾在全國各地的餅乾罐中佔有一席之地，並在整個過程中領導團隊推動，具創新、高品質和持續性的工作。」

公司的董事長帕金斯（Paul Parkins）表示，「對於那些熱衷於英國食品業的人，當然還有那些喜歡餅乾的來說，這是一個難得的機會。我們正尋找一位自詡為美食家，加入我們熱情的團隊，利用他的知識與專長來創造出新的餅乾。」

▲「邊界餅乾」是英國知名的零食品牌，至今已成立35年。（圖／翻攝自Borfer Biscuits）

要成為一個餅乾大師，需要思考的有條理、出色的時間管理能力、優秀的領導能力等，但除了高年薪之外，員工福利也非常多，包括紅利分享、35天有薪假、公司提供養老金等。

「餅乾邊界」發家於1984年的蘇格蘭，由創始人坎寧汗（John Cunningham）白手起家，從一開始只有四個人的手工烘焙坊做起，時至今日每周都會有30萬包餅乾賣出，招牌「黑巧克力生薑口味」成為英國人的國民食物，生產消耗掉超過155噸的巧克力。

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