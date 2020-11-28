武漢從巴西進口牛肉外包裝「3次驗出病毒」　共146.9噸

▲武漢三次從巴西進口牛肉外包裝檢出新冠病毒核酸陽性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北武漢官方通報，11月，武漢市疾控部門三次從巴西進口凍牛肉外包裝中，檢出新冠病毒核酸陽性。三批次涉事貨物總計146.9噸，檢出的時間分別為11月27日、11月18日、11月12日。

據武漢市衛健委通報，11月27日，武漢市疾控部門按照武漢市關於「對進口冷鏈食品檢測全覆蓋」的要求進行常規新冠病毒核酸檢測時，發現東湖高新區冷庫巴西進口冷凍去骨牛肉2份外包裝樣本檢測結果呈陽性。

經查，涉事武漢東湖高新區冷庫進口冷鏈肉品為冷凍去骨牛肉（冷凍牛腩），境外出口商為MARFRIG GLOBALFOODS S.A，廠家註冊代碼為SIF2543，生產批次號為20200601。該批次貨物共計4266件（約20kg/件）92.9噸，分兩批於6月12日、19日從巴西啟運，8月26日、8月29日到達上海洋山港中轉，分別於9月12日、9月14日、9月18日由陽邏水運港抵漢，儲存於東湖高新區冷庫，全部貨物均未出庫。

9天前，11月18日，武漢也曾在巴西進口冷凍去骨牛肉外包裝樣本上檢出新冠病毒核酸陽性，涉事冷凍去骨牛肉是從天津港海關入關的。

再往前6天，11月12日，武漢市疾控部門對「中食武漢冷藏物流有限公司中央直屬儲備肉冷庫」（以下簡稱「中食冷庫」）冷凍食品進行新冠病毒核酸檢測，發現從青島黃島海關入關的進口冷凍去骨牛肉臀腰肉心外包裝樣本有3份檢測結果呈陽性。

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