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空姐「穿絲襪掀裙」露屁股蛋　喊價「機上壞壞衝刺體驗」煽情勾客照曝光！

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▲▼性感,女子,賣淫,性侵,。（圖／翻攝自Pixabay）

▲空姐受到疫情影響收入不穩定，竟出現機上賣淫。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

今年受到新冠疫情影響，旅遊航空業首當其衝受到衝擊，且幾乎置之死地無後生，不少機組人員、航空旅遊業者都只能兼差或是想辦法開創事業第二春。近日在英國的航空界竟爆出一名空姐在機上大拍「掀裙絲襪照」，藉此在網路上拉客，提到「只要價錢夠漂亮，就可以提供一對一的服務」，照片消息曝光後震驚業界。

根據英國《太陽報》報導，近日航空業界在網路上出現多張「掀裙的絲襪照」，若隱若現的露出大腿與臀部，而照片中的女主角更自稱自己就是在倫敦希斯洛機場工作的空服人員，如果客人願意開價，她可以提供不同的「服務項目」，金額從50英鎊（約台幣1897元）開始起跳，如果一對一更私人的服務價錢則會再增加。

該名「兼職」空姐也提到，如果約在海外見面，為了保護隱私，客人需要自己再訂一間飯店。貼文中也煽情寫下「如果你想在飛機上享受成人娛樂，只要給我一筆錢，就可以在搭機中有不同的體驗」。此外，她更爆料「同事也玩得很開心」，照片則是大開雙腿躺在酒店上，腳趾夾著一杯紅酒，「沒有什麼比我跟我同事一起喝醉，讓他們對我想幹嘛就幹嘛還要更好了」。

這名空姊自爆是英國航空（British Airways）的空姐，並且時常在希斯洛機場起降，知情人士指出，「不敢相信有人在英航上面拍這樣的照片，就為了自己的賣淫工作」。另外一名組員表示，因為現在受到疫情影響，許多人都過不下去，撇開道德而論「確實在為自己謀條生路，但方式真的不對」。

英航發言人表示，目前所有狀態都已經掌握，也在調查拍照的女子，與對英國航空的一些指控。

"It is shocking dereliction of duty and not the image BA wants of its cabin crew.”

The Sun 發佈於 2020年11月27日 星期五
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