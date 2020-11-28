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美國務高官「絕對支持台民主獨立」　冷略憤怒中國…外媒：未知後果很危險！

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲中、美、台灣關係變化未知。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

2020年底的各國政治氣氛相當緊繃，尤其在台海問題上，中、美、台三國的關係相互牽扯卻又互不妥協，令亞太地區國家摸不著頭緒。日前美國國務院一名高級官員再度發表對台看法，「支持台灣的自由與獨立」，對於中國的警告完全置之不理，且堅持美國需要繼續支援台灣。

綜合外媒《華盛頓觀察家》報導，美國國務院政策規劃辦公室主任伯科維茨（Peter Berkowitz）在25日表示，台灣的自由與獨立是絕對的當務之急，而提到敏感到「獨立」言論，不禁讓外界擔憂，目前中美關係仍處於僵化期，加上台海問題是長久未解之謎，此話一說很可能再度讓中國不滿，讓台灣陷入危機。

伯科維茨也強調，美國國務院一直以來，都在思考要如何協助台灣的問題，且希望印太地區可以有更高程度的自由、民主出現。過去在川普執政的四年之中，多次因為中美問題、或台海本身問題與中國對槓，美國大選前後更陸續派官員訪台，或對台展現公開的支持態度，讓中國多次喊話「不要再與台灣有正式的官方接觸」，如今伯科維茨的言論恐再次激怒中方。

而未來在拜登入主白宮之後，對台海的態度也備受關注。日前拜登提拔布林肯（Antony Blinken），這位準國務卿過去對台灣關係也相當友善，曾在2015年會見蔡英文，更提到「期待未來有機會合作」，如今上任之後在台灣與中國之間該如何平衡，將受到關注。

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