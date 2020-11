警方追捕「綁架犯」意外擊斃1歲嬰！遭卡車衝撞開火反制　竟釀悲劇

▲加拿大發生警察開槍意外擊斃1歲男嬰的悲劇。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者吳美依/編譯

加拿大安大略省卡沃薩湖市(Kawartha Lakes)發生一起悲劇事件。警方26日凌晨接到家庭糾紛通報,指控一名男子持有槍械,並試圖綁架1歲大的兒子。他們在追捕過程中,遭到對方開車衝撞,甚至有一名同仁受傷,因此決定開槍反制,未料卻當場擊斃「被擄走」的嬰孩。

鄰居迪契西奧(Tom Deciccio)向《環球新聞》表示,他在家中突然聽見敲門聲,原來是一名女性與丈夫發生嚴重爭執,帶著兒子前來,試圖尋求庇護,「她的老公帶著另一個還是嬰兒的兒子離開了」。

《衛報》報導,警方很快在一條鄉間小路上發現男子蹤跡,並試圖阻其去路,雙方在此過程中發生激烈碰撞。一名員警遭嫌犯駕駛的卡車撞倒受傷,其他3名警察見狀隨即開槍,卻擊中車內的男嬰。

#BREAKING: A police officer has been seriously injured following an incident in the City of Kawartha Lakes on Thursday morning. https://t.co/YEgodIf1Va