台灣立院豬內臟滿天飛…「臭名昭彰混戰」登外媒首頁　BBC：不稀奇

記者張方瑀/綜合報導

立法院27日因美國豬肉進口問題爆發衝突,國民黨立委當場拿出豬內臟潑灑,多黨立委全部打成一片,這樣的「奇景」也登上各大外媒。英國BBC更指出,這樣的場景在台灣並不稀奇,甚至常常可見出拳扯髮、亂扔桌椅的畫面。

美豬議題讓各黨立法委員在27日大動肝火,國民黨立委透過丟豬膽和拳腳相向,對抗其他黨的立委,試圖阻止鬆綁對美豬進口的限制。這樣的場景更登上英國BBC首頁,並在報導中指出,這樣的爭執在台灣立法院並不罕見,尤其台灣在「立院混戰」中更是臭名昭彰,多年來屢次出現拳打腳踢、扯頭髮、扔塑膠瓶和桌椅的畫面。

Fists and pig guts fly in Taiwan parliament debate on U.S. pork https://t.co/k6j8uJGlF9 pic.twitter.com/xNnHxrS5e5 — Reuters (@Reuters) November 27, 2020

除了BBC之外,包括《路透社》、《法新社》、《衛報》等多家外媒也都有相關報導。其中《路透社》就以「拳頭和豬膽在台灣國會裡飛舞,就美豬進口展開辯論」(Fists and pig guts fly in Taiwan parliament debate on U.S. pork)為題的報導內容,更被多家外媒引用。

