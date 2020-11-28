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恐爆禽流感！南韓鴨農驗出「高病原性」H5抗體　急撲殺39萬隻雞鴨

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▲▼南韓接連在野生鳥類檢測出禽流感病毒株，當局出動無人機在濟州島候鳥棲地消毒。（圖／達志影像）

▲南韓接連在野生鳥類檢測出禽流感病毒株，當局出動無人機在濟州島候鳥棲地消毒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓近日慘遭各種病毒肆虐，除新冠肺炎（COVID-19）正掀起全國性第3波大流行外，最近接連在野生鳥類發現出具高病原性的禽流感H5N8病毒，而相關當局更證實，在全羅北道井邑市一處食用鴨農場內檢測出H5型禽流感抗體，為今年首次在家禽飼養場所驗出禽流感抗體的案例，目前當局已緊急撲殺該地39萬隻家禽。

根據《韓聯社》報導，南韓農林畜產食品部今（27）日證實，昨（26）日全羅北道動物衛生實驗所針對井邑市該處鴨農進行檢測，在食用鴨隻上驗出H5型禽流感抗體，該處鴨農飼養約1萬9千隻鴨，半徑3公里內有6處家禽農場、半徑3至10公里處則有高達60處家禽農場。

該抗體是否為禽流感病毒株，其結果將於1至3天內出爐。

報導指出，最近接連在野生鳥類檢測出具高病原性的禽流感病毒株，一旦驗出病毒抗體，農林畜產食品部將派遣應變小組前往該處管制進出、實施疫調，同時全體撲殺家禽。

農林畜產食品部針對南韓全境發布移動禁止命令，從28日0時起的48個小時以內，全國家禽農場、畜產設施與車輛將管制出入，並出動直升機等進行消毒工作。

據悉，早在10月下旬，當局便在忠清南道野生鳥類的糞便中，檢測出H5N8高病原性禽流感病毒。

►南韓恐爆禽流感！鴨農陸續驗出「高病原性」病毒...連爆8隻病死鴨
►快訊／挪威發現首起高病原性H5N8　致命性禽流感正在歐洲蔓延

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