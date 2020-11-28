金正恩壓力達最高潮！潔癖「封鎖平壤」　南韓：恐患情緒調節障礙

▲南韓國情院分析，金正恩統治壓力已飆到最高點，恐罹患憤怒調節障礙。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩在經營國政上面臨的壓力達到最高潮！在接連面臨國際社會經濟制裁、全球新冠肺炎（COVID-19）肆虐、颱風梅雨侵襲挑戰後，為求守住國內醫療不至於崩潰，金正恩全面封鎖國境與主要城市，卻造成中朝貿易規模級距縮減，砂糖與調味料等民生物資價格暴漲，進而影響匯率，黨媒似乎嗅到這般不尋常，稱這段時期為「前所未聞的苦難」。

根據韓媒《東亞日報》，南韓國家情報院（國情院）在27日會議中指出，北韓的經濟面臨極大的困境！擔任情報委員會幹事的國會議員河泰慶（하태경）透露，北韓與中國的貿易規模在今年1月至10月僅達5億3千萬美元，嚴重慘跌至去年同期的4分之1的水準，「隨著嚴禁從中國進口、搬入物資，同期的砂糖、調味料等食材價格翻漲4倍。」

根據資料統計，北韓砂糖的價格從今年初的每公斤6000多元朝鮮幣，10月以後翻漲至每公斤2萬7800元朝鮮幣；本來僅1萬6500元朝鮮幣的調味料也暴漲至7萬5900元朝鮮幣。

▲北韓嚴格控管朝中邊境，禁止走私物資，圖為從遼寧省丹東市望向北韓村莊。（圖／達志影像／美聯社）

國情院指出，金正恩似乎極為擔憂、恐懼新冠病毒從邊境滲入，且已到達「走火入魔」的地步！從今年8月起處決某核心幹部人物，只因其在新義州海關違反防疫守則、走私進口物資；還曾因匯率下跌處決平壤市內某匯兌大亨；另外，擔心海水會遭到新冠病毒汙染，嚴禁居民捕魚、製鹽。

河泰慶表示，「金正恩在統治上所面臨的極大壓力，已換來瀕臨憤怒調節障礙的高點！」

報導指出，實際上北韓從11月初起便開始對各城市進行一連串封鎖行動！從1日時封鎖惠山、5日封鎖羅先、6日封鎖南浦、20日封鎖平壤、21日封鎖慈江道，而這源自於北韓國內食材價格暴漲、貨幣價值慘跌後，多起食品、舶來品在走私時遭到取締。

▲傳北韓於20日起封鎖平壤，圖為16日平壤青年慶祝母親節。（圖／達志影像／美聯社）

而北韓內部權力結構的危機意識也達到最高峰！黨媒《勞動新聞》每逢國家面臨危機時皆使用「激難」（격난）一詞形容，原本使用頻度為每個月20次，然而今年10月以後卻激增至每月30次，且選詞也變得更加辛辣，從本月6日的「最糟的逆境」、9日的「嚴酷的激難」，至18日時使用「前所未聞的苦難」。

另外，北韓在面對美國2020總統大選時採取「步步為營」的謹慎態度，直到拜登勝選20多天後，仍未見北韓官媒、黨媒、網路宣傳媒體發佈任何一篇報導。

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