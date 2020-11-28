爆發全國第3波感染潮！南韓「單日增504例」　專家憂：恐醫療崩潰

▲南韓興起新冠第3波大流行，首爾明洞街頭空蕩蕩。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷告急，連續3天單日新增病例突破500例以上！前2波大流行皆起源於特定區域、特定場所，然而在此次第3波全國性大流行，各地的校園、補習班、舞蹈學院、公寓大樓、教會、三溫暖、軍隊、療養院、醫院、酒店、監獄、醃泡菜活動等皆傳出規模不一的群聚感染，加上現為秋冬交替之際，利於病毒繁衍，使專家十分憂心。

大學入學考試將於12月3日舉行，距今僅剩不到一周！專家警告，若無法有效防堵病毒擴散，未來單日新增病例恐怕突破1000例以上，感染規模超過3月的「新天地教會」；而政府也將於明（29）日討論，是否該提升防疫層級，甚至制定新一波的防疫對策。

根據《韓聯社》報導，截至28日0時為止，南韓防疫當局今（28）日上午9時30分共通報504起新增病例，其中境內感染高達486例、18例為境外移入，目前南韓共累計33375例確診、522例死亡。

▲高三升大學入學考試在即，陸軍趕忙支援江原道束草市某高中消毒工作。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增323例（首爾佔176例、京畿道佔122例、仁川佔25例），佔總體新增確診比率達66.5%；江原道新增33例；釜山新增27例；忠清北道新增23例；光州、忠清南道各新增14例；大田、慶尚南道各新增13例；全羅北道新增9例；全羅南道新增7例；慶尚北道新增4例；蔚山新增3例；濟州島新增2例；大邱新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市江西區有氧舞蹈學院相關感染案例暴增，截至27日中午12時為止累計129例；首爾市麻浦區弘大新教會（홍대새교회）累計124例；首爾市江南區演技培育學院累計27例；忠清北道清州市撞球場聚會累計18例；忠清北道堤川市醃泡菜聚會累計14例。

而蔚山、釜山長鼓講習聚會累計89例；慶尚南道晉州市團體研習營累計61例；仁川市延壽區某酒店累計49例；忠清南道公州市某療養院累計41例。

▲人群聚集在首爾市銅雀區廳前，排隊等待接受篩檢。（圖／達志影像）

此外，位於全羅南道長城郡，負責培訓步兵、砲兵、機甲部隊、化學兵、工兵的陸軍官校「尚武臺」（상무대）也傳出群聚感染，截至28日上午8時，共累計17例，其中一名遭感染的陸軍將校曾於12至15日到過首爾，為了接受訓練才回到尚武臺。

南韓平均每日境內感染突破400例，已滿足上調「社交距離防疫」至第2.5階段的條件，中央事故收拾本部戰略企劃班長孫映萊（손영래）於昨（28）日例行記者會上表示，政府將於29日會議上討論，是否將上調首都圈防疫層級至第2.5階段，同時全國各地上調至第2階段。

而根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，孫映萊25日上午在例行記者會時坦承，若每日新增確診還是維持300以上的規模，則未來2至3周後將面臨無病房收留重症患者的窘境。

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