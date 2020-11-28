200天無本土案例！美國網友PO「移居台灣指南」　在論壇火了

▲原PO已經抵達台灣。（圖／翻攝自Reddit）



記者崔子柔／綜合報導

新冠肺炎大流行後，美國一直是全球疫情最嚴峻的國家，而台灣抗疫超群，也受不少外國媒體報導。就有美國網友近日在Reddit論壇PO出「疫情間搬到台灣的方法」，引起熱烈討論。

Reddit一直有「美國PTT」之稱，原PO昨（27）日就發文表示，他已經成功來到台灣，這裡創下200天沒有本土確診的紀錄，還可以安全舉辦幾千人的音樂活動。

原PO指出，因為身邊朋友都認為入境限制嚴格，但其實有簡易的審核能在疫情間移居台灣，他才決定寫下這篇「指南」希望幫到有需要的人。

▲原PO說明申請過程。（圖／翻攝自Reddit）



原PO是透過台灣2018年創建的「就業金卡」簽證前來，而最容易申請成功的方式，就是滿足最低薪資要求，門檻為3年內月薪或平均薪資達5600美元（約台幣16萬元）。

原PO也說，如果想快點抵達台灣，就申請在台灣領取金卡，因為他當時是選擇在海外使館領取，才會多等上1個月，他在8月4日申請，10月31日領到卡，11月22日抵達台灣。

文章一出，就引起許多網友討論，並詳細詢問原PO金卡及隔離的細節，也有網友認為門檻過高，「我的薪資和門檻差距7千美元左右」、「每月薪資要求5600美元，這根本不適用在所有人身上」。

▼網友湧入文章留言。（圖／翻攝自Reddit）

