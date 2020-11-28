不給人走的橋！動物成功安全橫跨高速公路　14萬人直擊歡呼

記者蔡儀潔／綜合報導

人類的發展伴隨動物的滅亡，其中高速公路的建設更如同人造屏障，將本來相通的生態環境一剖為二。為了降低野生動物因穿越高速公路而被撞死的機率，美國猶他州2018年前架設一座陸橋，官方近日釋出影片，可見眾多野生動物安全達到對岸，讓相關人員興奮高喊「它成功了！」。

▲「不給人走的橋」的橫跨高速公路 。（圖／翻攝自臉書／Utah Division of Wildlife Resources）

據CNN報導，帕雷斯峽谷野生動物立交橋2018年建造，不過其並不是設計給人類通行，而是讓野生動物過路之用。猶他州野生動植物資源司（Utah Division of Wildlife Resources）近日在臉書發布影片，公佈最新使用情況。

貼文指出，在猶他州交通運輸部和猶他州立大學的協助下，今年對該處進行監控後發現，陸橋在設立的第2年，便有種類各異的野生動物使用，如此一來，不僅能動物在生命及遷徙自由方面受益，也讓民眾駕車通過時更加安全。影片發出後，吸引超過14萬人按讚。

▲動物們開始使用。（圖／翻攝自臉書／Utah Division of Wildlife Resources）

實際上，這座橋的兩端連接帕雷斯峽谷，橋下則是交通繁忙的80號州際公路。有別於一般陸橋，它的橋面上鋪滿礫石、石塊及原木，與附近地貌相當類似，可以降低野生動物的戒心並引導牠們使用。

▲影片吸引14萬人按讚 。（圖／翻攝自臉書／Utah Division of Wildlife Resources）

由於野生動物需要時間調適改變，猶他州政府官員及部分專家過去並不認為這座陸橋會這麼快起到作用。猶他州交通部門發言人格里森（John Gleason）曾於受訪時預測，野生動物可能要到數年後，才會開始使用這座陸橋。如今這麼快能發揮作用，讓相關人員興奮高喊「它成功了」（It's working！ ）。