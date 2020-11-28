英國醫院提供「處女膜檢查」！世衛：不準確、侵犯人權

▲世衛說。處女膜完整與否，無去証明該女是否發生過性行為。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

很多人都以為，西方世界很開放。然而事實上似乎並非完全如此。外媒報導，英國醫療機構正在提供富爭議性的「處女膜檢查」服務，收費在150英鎊(約5700元新台幣)至300英鎊(約1.1萬元新台幣)之間。

聯合國及世界衛生組織(WHO)都認為這種做法侵犯人權。世衛更認為，這種侵入性做法是讓人無法接受的。評論家則聲稱，上述襝測是不科學的，並不能就此證明某人是否處女。Newsbeat報導，更有人認為這是某種形式的「性侵」。

「英國廣播公司」(BBC)調查發現，英國一些醫療機構有為女性提供侵入性的陰道檢查。醫生會替求診者檢查她們的處女膜是否完好無損，費用在150英鎊至300英鎊之間。

在被認為有提供該項「服務」的21家醫療機構中，有7家證實他們已經進行過這項檢查。其他被問到的機構則不願證實或拒絕受訪。但他們都承認會應求診者要求，進行處女膜修復手術，費用從1500英鎊(約5.7萬元新台幣)至3000英鎊(約11.5萬元新台幣)不等。

聯合國說，處女膜檢查是痛苦、不準確的，並且侵犯了人權。世衛組織在官網上說：「如同測試的系統性評價顯示，有關是否處女的檢查，根本沒有科學價值或結論性的臨床實證。處女膜的完整與否，無去証明受測人是否發生過性行為，並且沒有已知的檢查可以證明受測人的陰道性交史。此外，這種做法也侵犯了受測人的人權，並與對她的身體、心理和社會福祉產生長期且直接的傷害。」

BBC同時發現，目前有整套的「處女膜修復百寶盒」在網路上販售，包括假血和鑷子，卻沒有提供有關使用方法的說明。

去年，美國饒舌歌手T.I.自爆定期檢查的女兒的處女膜，在網路上引發了眾怒。 這位在排行榜上擁有7張Top Five專輯的歌手，因為每年都讓他的女兒經歷上述「羞辱與創傷」，讓他飽受批評。

他在「像我們這樣的女士」(Ladies Like Us)的播客節目上自爆說：「我們父女之間不但經常交談，而且每年我都會讓婦科醫生檢查她的處女膜。是的，我是會帶她一起去……我要說的是，從她18歲生日起，她的處女膜一直完好無損。」