台灣立法院丟內臟「登上國際」　路透社：拳頭和豬膽在國會飛舞

▲國民黨立委在立法院潑灑內臟,登上國際。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

立法院在台北時間27日上午,因為美豬進口議題爆發嚴重衝突,國民黨立委甚至潑灑豬內臟表達不滿。相關新聞也登上國際,包括《路透社》、《法新社》、《衛報》等多家外媒報導。例如《路透社》就以「拳頭和豬膽在台灣國會裡飛舞,就美豬進口展開辯論」(Fists and pig guts fly in Taiwan parliament debate on U.S. pork)為題報導這項新聞,且被多家外媒引用。

根據《路透社》報導,主要反對黨國民黨立委透過丟豬膽和拳頭,對抗其他黨的立委,試圖阻止總理(行政院長)對美豬進口鬆綁,國民黨雖然受到華盛頓的歡迎,並長期為台灣的自由貿易協定掃除障礙,但是因為近年來發生了多次食安醜聞,讓他們堅決反對這項決定,從9月以來就阻止行政院長蘇貞昌上台報告。

《路透社》報導指出,厭倦了癱瘓的執政黨民進黨,為了確保蘇揆能在周五報告,在周圍形成保衛屏障。民進黨譴責這項抗議行為浪費無誤、令人作噁。國民黨則對抗爭行為表示,為了保護人民的健康和食品安全,在野黨不得不這麼做。

▲路透社報導台灣立法院潑內臟的新聞,被多家外媒引用。(圖/路透)



《法新社》則報導,台灣立法院臭名昭彰混亂衝突,周五有了新鮮的手段,反對黨國民黨的立委,在議場地上倒豬內臟,並向對手投擲豬腸、豬心、豬肝等臟器。

英國《衛報》(The Guardian)報導,現在的執政黨遭到指控,在野時對相同議題是反對派,因為他們將禁令解除視為與美國達成貿易協議的第一步。

