16歲少女失聯2天現身西門町　警一招找到人...她住網友家2晚

▲少女（紅圈者）失聯2天，警方掌握定位在西門町，隨即透過其他網友邀約碰面。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳豐德、邱中岳／台北報導

北市1名16歲少女的26日離家，被家人定位出現在淡水一帶，事後透過友人確認人在淡水，但27日卻被定位在北市萬華西門町和中正區，警方最後透過其他網友約出少女，最後在西門町一家服飾店門口找到人。

警方表示，26日晚上，1名16歲的少女家屬到派出所報案，指稱女兒在25日晚上外出後就沒有返家，懷疑少女跑去與網友見面，家屬聯繫少女朋友，表示少女跑到淡水。

警方透過定位系統掌握，發現少女手機確實在淡水附近，最後還在網路上公布少女特徵，希望網友能夠幫忙協尋。

但直到27日，少女定位跑到萬華區西門町，又跑到中正區延平南路附近，初步懷疑少女在西門町一帶，目前也派人到附近尋找少女下落。

最後警方鎖定少女在西門町一帶，最後透過其他網友邀約少女碰面，並相約在西門町一家服飾店門口，警方看到少女現身隨即表明身份，目前將人帶回派出所。

據了解，該名少女離家並非第一次，25日晚上9時許，向母親佯稱要去桂林路上的家樂福買東西，但出門後卻往反方向離開。

少女初步表示，當天離家是搭捷運到淡水網友碰面，事後由男網友開車返回住處，住了2天後在27日中午離開。

警方透過其他網友約出少女，少女在27日中午離開淡水，依約前往西門町與另名網友碰面，警方趁隙在西門町的H&M門口找到少女。

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