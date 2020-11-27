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笑人口音要坐牢了！法議會拍板「看低地方口音=種族歧視」

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▲▼法國議會。（圖／CFP）

▲法國議會通過草案，未來因口音而歧視他人，將被視為「種族歧視的一種」。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

法國的地方口音一直被口操標凖巴黎腔的中產階級族群所歧視，在廣播界、國家政治、學術界、行政部門，甚至是電話銷售行業中，帶有南方口音要升職，幾乎是天方夜譚。法國議會在26日以多數票通過草案，禁止國民因口音而歧視他人，並將此舉列為「種族歧視的一種」。

綜合法新社、《世界報》和BBC報導，國民議會26日以98票對3票，通過了這項禁止歧視地方口音的草案，違者將面臨3年監禁和4萬5000歐元（約新台幣153萬元）的罰款。

2018年，法國左翼議員梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）在接受BFMTV一位操著濃重南方口音的女記者採訪時，曾無禮地打斷對方，並在嘲笑她的口音讓他「一個字都聽不懂」後，拒絕了對方的採訪。

事實上，法國的口音遠不如英美般多樣性，但在法國大革命後，中央集權者竭力壓制地方語言，並透過學校和媒體統一全國口音。至今，帶有濃烈口音的播報員在主流媒體上仍無法擔任重要職務，只能被侷限在播報橄欖球比賽或天氣預報。

草案通過後，來自法屬玻里尼西亞（French Polynesia）的議員賽吉（Maina Sage）和身為北非後裔的議員米拉萊斯（Patricia Miralles）都指出，他們都曾因為自身的地方口音，而遭到嘲笑，甚至在生活、職場上遇到眾多困難，因此十分樂見此法通過。

提出這項草案的中間偏右議員厄澤（Christophe Euzet）表示， 「在『看得見』的少數群體獲得公權力的關注時，『能被聽見的』的少數群體也不應被遺忘」，期許這項法案被通過後，法國的國家格言「自由、平等、博愛」能真正被落實。

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