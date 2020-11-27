中國發威！葡萄酒課「反傾銷稅」212%　澳斥「違反FTA」求助WTO

▲中國商務部宣布，未來自澳洲進口到的葡萄酒將被徵收高達212%的「反傾銷稅」。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著美中角力戰升級，中國與澳洲之間的關係直墜穀底。最近，火勢開始蔓延到澳洲葡萄酒製造商，因為中國商務部宣布，澳洲的葡萄酒出口商對中國市場存在傾銷行為，導致相關產業產生「實質損害」，因此中國將從28日開始，向澳洲進口的葡萄酒徵收高達107%至212%的「反傾銷稅」。

據CNN報導，這項新措施將帶來「毀滅性」的影響，因為澳洲政府支援的「澳洲葡萄酒管理局」（Wine Australia）的資料顯示，中國是澳洲的葡萄酒產業中，最大的進口國。截至今年9月，中國就占了澳洲葡萄酒出口總額的39%。

▲中國是澳洲葡萄酒的主要出口市場，其銷售數量占了出口總額的39%。（圖／路透）

自從澳洲呼籲對新冠病毒的起源進行調查後，中國政府就開始在貿易問題上與澳洲針鋒相對，除了暫停部分的澳洲牛肉進口，還對澳洲的大麥徵收高額關稅。今年8月，澳洲也以「違背國家利益」為由，阻止澳洲乳製品公司「Lion-Dairy & Drinks」出售給中國蒙牛乳業。

這些消息可能會讓人們感到意外，因為澳洲和中國上周才剛剛簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），人們認為該協議可以説明兩國重建關係。中國外交部發言人趙立堅強調，造成現在這樣的局面，責任不在中國，因為「澳洲在對華問題上採取的錯誤措施，是中澳關係急劇下滑、陷入當前困境的根本原因」。

綜合《澳洲金融評論》和BBC報導，澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）指責中國酒徵收高關稅的行為，是在利用貿易制裁對澳大利亞進行政治懲罰。他警告，此舉將破壞一個價值13億美元（約新台幣億元）的出口市場的生存能力。

他也表示，中國徵收反傾銷稅既違反了《中澳自由貿易協定》（FTA）的條款，也違反了世界貿易組織（WTO）的規定，澳洲接下來將持續尋求上訴，且不排除求助於WTO。

▲澳洲貿易部長伯明罕認為，中國對澳洲進口的葡萄酒徵收高額關稅，將帶來「致命性打擊」。（圖／路透）

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