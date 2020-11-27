慧眼看天下／川普為美國拚了 拜登準備替川普買單？

新聞節目中心／綜合報導

川普以政治素人之姿前進白宮，不論任內的政績是優是劣，這位非典型國家領袖即使卸任在即，他的臨去秋波不是單純的跟白宮共事過的團隊互相打氣，也不是任性的開個63秒記者會說完想說的話就轉身離去，而是按照他的既定行程，管你接任的美國總統是誰，已經列在行程表上的工作，他就要貫徹下去。《慧眼看天下》第124集，就邀請到共和黨海外黨部亞太區前主席方恩格以及《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文，與主持人黃寶慧一起深度解析為什麼已經進入「看守」的川普總統還是要持續在亞洲佈局的工作？11月22日一架神秘的灣流專機降落在松山機場，這是近期四個月以來造訪台灣的第三位美國政府官員，即使外交部跟美方都不願證實有官員抵台，但是根據當時《ETtoday新聞雲》獨家掌握的訊息，這台行政專機上坐的，就是美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼。關於史達曼的來訪即使各界有諸多揣測，但是基於 《台灣旅行法》，美國所有層級的官員均可訪台，所以川普政府只是落實美國官員訪台的常態交流。



▲方恩格點出印度裔選民在這次美國總統大選多數是支持民主黨，但印度在人權上有不少值得商榷之處，所以拜登就任後跟印度的關係相信是頗為維妙。（圖／慧眼看天下）

為了美國 川普盡力忙到最後 拜登上任怕要照單全收?

本週川普總統終於在推特發文，表示「為了國家的最大利益」，指示美國總務署啟動政權交接程序，讓拜登開心的跟世界高喊「美國回來了」，然而拜登似乎太早開心了，因為即使川普進入「看守期」，他都不會甘願當個乖乖牌，為了讓美國偉大，川普可是一點都不會浪費時間。

根據方恩格的觀察與判斷，目前美台兩方的互訪穩定且熱絡，在其他亞洲的各個盟國情況也都是一樣，川普政府顯然是想把握時間，力求在卸任前可以更深化及強化他的「抗中」與「美國優先」的所有議題，希望即使在他離任之後，拜登都不能輕易的在短時間內改弦易轍。

至於不久前喊出要在印太區域籌組「第一艦隊」的美國海軍部長，鄭繼文也認為這可能只是川普政府拋出來的一顆風向球，因為確實第三艦隊時常要支援第七艦隊在印太地區的巡弋工作，但是要籌建「第一艦隊」這件事茲事體大，不只美軍要審慎考量，就連被點名擴建軍港的新加坡也未必同意，而且新加坡的腹地小，加上不願捲入美中之爭，所以未來就算美軍真的要成立「第一艦隊」，鄭繼文認為軍港基地最有可能會選擇落腳在澳大利亞。



▲鄭繼文認為美軍就算籌組第一艦隊，未來合適的軍港基地應該是澳大利亞。（圖／慧眼看天下）

新任國務卿布林肯 友台派?友印派? 未來亞洲精彩了

就算拜登的內閣成員還未底定，但是熱門的國務卿人選布林肯，各國可是忙著先跳出來說跟他關係很良好，甚至印度媒體還表示，布林肯在美國總統大選期間，一次印度裔美國人社群競選活動中提到，「我們面臨一個共同的挑戰」，要應付日益自信的中國，包括在中印實際控制線上「對印度的侵略」，及利用自身經濟實力脅迫他國取得利益。所以未來面對遲遲無法落幕的中印衝突，布林肯會不會對盟友釋出更多友好的抗中表現，方恩格認為美國根本不會擔任調停的角色。

倒是方恩格點出了一個值得大家關注的焦點，就是不管布林肯跟印度關係好不好，拜登肯定要跟印度關係好的，因為印度裔的選民在美國是有增加的趨勢，加上這次的美國總統大選，很多的印度裔選民是支持民主黨的，但是印度在人權議題上有不少地方是值得商榷，所以拜登就任後他跟印度的關係相信會是頗為維妙的。

▼完整節目內容，將會於11月28日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。



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