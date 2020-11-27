丹麥下令撲殺1700萬隻水貂！　總理淚灑農場：我很抱歉…

▲丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／路透）



文／中央社

丹麥政府本月下令撲殺全國1700萬隻飼養水貂，以防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天巡訪一家水貂農場時淚灑當場。

路透社等多家媒體報導，丹麥當局發現境內數百家水貂農場爆發2019冠狀病毒疾病，包括一種新的病毒株，疑似會影響疫苗效力後，即下令撲殺水貂。

在丹麥西部柯丁（Kolding）附近一家水貂農場，佛瑞德里克森會見農場主人父子後告訴媒體：「這家兩代經營的水貂農場的養殖技術純熟，他們的生計已在非常、非常短的時間內完全破滅。」

佛瑞德里克森聲音不穩定、斷斷續續地表示：「他們很傷心激動...抱歉，我也是。」

Enjugándose las lágrimas, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se disculpó personalmente este jueves por la gestión de la crisis sanitaria en la que una mutación de covid-19 condujo al gobierno a sacrificar millones de visones de criaderos. pic.twitter.com/57m8PFwJvC — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) November 26, 2020

丹麥水貂產業為全世界最大，所產毛皮品質價值高。在政府坦承撲殺健康水貂不具法律基礎後，政權震盪動搖。佛瑞德里克森已面臨反對派要求她下台的呼聲，以及國會的不信任投票。

政府11月4日下令撲殺水貂，而後經過內部調查，顯示政治程序有瑕疪，農業部長顏森（Mogens Jensen）於上週下台。

丹麥已祭出禁令，境內直至2022年都不能飼養水貂。

丹麥水貂飼養業協會主席皮德生（Tage Pedersen）表示，雇用6000人、每年出口毛皮總額達8億美元的水貂產業就在這個月，整個產業都完了。

丹麥反對派表示，在對大約1100家的水貂農場業主與勞工的補償計畫尚未到位之前，健康的水貂本來就不該遭到撲殺。

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