恐怖畫面曝！他過馬路慘被「3車連環撞」噴飛輾斃　駕駛全肇逃

▲50歲的弗恩特斯（Jose Fuentes）遭3車連環撞死。（圖／翻攝Twitter@LAPDHQ）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州洛杉磯22日發生一起恐怖車禍。50歲的弗恩特斯（Jose Fuentes）穿越馬路時，被一輛往北行駛的摩托車撞飛，倒臥在地，未料幾秒鐘後竟又遭一輛白色轎車與一輛黑色轎車先後輾過，不幸死亡。令人不敢置信的是，3名駕駛全都肇事逃逸。

▲弗恩特斯倒臥在地，被第二輛車輾過。（圖／翻攝Twitter@LAPDHQ）



ABC等外媒報導，弗恩特斯晚間7時38分左右穿越馬路，卻慘遭到連環撞擊喪命。根據警方提供的2支監視器畫面，弗恩特斯倒地後，3名駕駛都逃之夭夭，也沒有路人提供幫助。摩托車騎士撞到人後也摔倒，但他起身後往回走近一看，發現鑄下大錯，竟立刻逃離現場。

警探莫雷諾（Ryan Moreno）在記者會上表示，摩托車騎士也許可以停下來維護交通，「甚至阻止第二、第三次車禍，但他選擇騎上摩托車，逃離現場」。他直言，「弗恩特斯先生倒在那裡時，沒有人停下來幫助他」。

洛杉磯警局正在全力追捕3名肇事者，已將事發畫面分享到社群媒體，呼籲知悉線索的民眾提供資訊，協助偵破此案。

WARNING: Graphic Video



11/22 @ approx 7:38pm—A pedestrian crossing the street near Central Ave and 78th St was struck by a motorcycle, then by second vehicle, and the a third vehicle. All three motorists fled the scene.



Any info call @LAPDSouthTraff Detectives—323-421-2500 pic.twitter.com/YPu6jMBSn8 — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 25, 2020

聽Podcast掌握美選及國際局勢

獨家販售下殺2折！日本ASHIYA「白皙無瑕精華」

