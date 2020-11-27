北韓也想要疫苗！派駭客攻擊藥廠 　南韓「自身難保」連日破500例

▲南韓議員爆料，國家情報院報告指出，宣稱零確診的北韓曾派駭客試圖入侵南韓藥廠，只為竊取疫苗資料。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

第二波新冠疫情入秋後愈發嚴峻，除了南韓連續2日超過500例確診外，對外宣稱「零確診」的北韓（朝鮮）情況似乎並未如此樂觀。據南韓媒體27日報導，一名議員在國家情報院的會議結束後向記者表示，北韓曾試圖對南韓製藥公司進行駭客攻擊，以竊取企業研究新冠肺炎疫苗的相關數據資料。

綜合《NEWS 1》與《韓聯社》報導，南韓議員河泰慶於27日參與國家情報院報告會議後向記者爆料，報告中提到，北韓擔心疫情擴散而封鎖首都平壤，還因為害怕海水中含有病毒而禁止捕魚和生產食鹽，日前還曾試圖派駭客攻擊南韓製藥公司，以竊取疫苗的研究資料。金炳基議員補充，北韓對新冠肺炎的無知與恐懼，導致他們做出了不合理、不科學的應對。

報導指出，南韓國情院並未說明遭駭客攻擊的是哪家製藥廠、受害企業數量，只說國情員及時予以阻止，故並未造成損失。另一方面，南韓27日新增569例確診、1人死亡，累計共3萬2887人染疫，這是繼26日增加583例後，連續2天單日新增超過500人確診，還未入冬，疫情就面臨了嚴峻挑戰。

報導提到，確診的569例中有525人為本土案例，其中光在首爾與京畿道等首都生活圈就占了321人，其餘188人來自非首都圈的確診也正式進入擴散趨勢的緊急狀態。對此，南韓防疫當局與傳染病專家預測，如果無法有效遏止目前疫情的擴散，未來出現單日新增千人以上確診的情形也不無可能。

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