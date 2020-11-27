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他送醫宣告死亡　推進停屍間「切右腿灌福馬林」第一刀下去…竟噴淚復活！

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▲▼男子死亡3小時被切右腿竟驚醒爆哭。（圖／翻攝standardmedia.co.ke）

▲男子死亡3小時被切右腿竟驚醒爆哭。（圖／翻攝standardmedia.co.ke）

記者陳亭伃／綜合報導

人在死亡之後，都需要由醫院來做死亡鑑定與開設證明，但肯亞一間醫院卻出了大紕漏。一名32歲的男子日前在家暈倒，之後被送往當地一間醫院急救，不久後醫師宣布急救無效死亡，接著就將遺體送往停屍間準備進行防腐處理，家屬忍著悲痛面對男子死亡的噩耗。

根據英國《每日郵報》報導，32歲的基根（Peter Kigen）平時是一名工人，日前突然在家昏倒，雖被即刻送往醫院急救，但經過醫師搶救還是不幸宣布死亡，家屬面對這突如其來的悲劇，幾乎無法承受，但也只能著手準備他的後事。

基根的遺體隨後被送往停屍間做處理，當時距離死亡已經3個小時，處理人員準備將他的右腿切劃一個口，要倒進福馬林作防腐處理，卻未料基根卻突然醒了過來，且痛到大哭不止，在場幾個工作人員完全被嚇壞，隨後再將基根送回急診室進行救治。

基根的叔叔表示，當時送姪子到醫院不久後，醫師就宣布死亡「檢查的也相當隨便」。而眾人卻沒有想到，最後他竟然奇蹟似的「復活」，基根被救活之後開心的表示，「未來將會把自己的一生都交給上帝」，但家人基於醫療疏失問題，還是會要追究相關責任。

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