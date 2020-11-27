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北韓匯率暴跌！金正恩氣到「處決」匯兌大亨　韓媒：有夠不合理

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▲▼北韓領導人金正恩。（圖／路透）

▲南韓議員爆料，北韓領導人金正恩10月底以匯率暴跌為由，秘密下令處決一名大型匯兌商。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓媒體27日報導，北韓（朝鮮）國家領導人金正恩因為新冠肺炎的失控疫情而情緒高張，做出許多違反常識、非理性的決策，不僅實施城市封鎖措施、禁止在北韓海域捕魚與製鹽，還因為物價上升、匯率暴跌等經濟問題，於10月底秘密下令將首都平壤一名匯兌商大亨處死。

綜合《中央日報》與《首爾經濟日報》報導，南韓國會情報委員會27日聽取情報院報告後，委員會幹事河泰慶議員向記者表示，北韓由於新冠疫情加劇，自1日起實施封鎖政策，首都平壤也於20日被納入其中，更傳出發生走私事件後，北韓當局就會以封鎖貨物來源地區作為處置，讓長期封閉的北韓經濟出現更大的困難。

報導解釋，2020年1月至10月北韓對中國的貿易額為5.3億美元（約新台幣151億元），是去年同期的4分之1，近來又禁止從中國進口物資，導指白糖、調味料以及食品價格暴漲了4倍之多，隨著北韓經濟面臨的危機越來越大，官方媒體的措詞也愈發強烈。河泰慶補充，自金正恩執政以來，產業動工率處於最低水準，大米產量今年也減少了20萬噸。

報導指出，據傳，金正恩近來除了表現出過度的憤怒，也採取了非理性、不合乎常理的應對措施，例如，在新義州海關進口違禁物資的幹部遭處刑，核心幹部未履行防疫規定被判重罰或死刑，10月底更以匯率暴跌為由，秘密處決了平壤一名貨幣匯兌商大亨。

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