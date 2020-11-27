春節將至！「離島航線」12/8開放訂位　訂位起3日內須開票

▲春節若需搭機回鄉至離島者應儘早購票。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

明年春節有7天假期，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供3,198架次，計268,290個座位數，並自12月8日下午6時起陸續開放訂位。民航局提醒，所訂機位應於訂位日起(含訂位當日)3日內完成開票。

明年春節假期自110年2月10日(週三)至2月16日(週二，初五)有7天假期，民航局規劃110年2月6日(週六)起至2月17日(週三)為航空疏運期，共計12天。民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

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在各航線運能提供方面，澎湖航線1,504架次，計121,210個座位數；金門航線1,056架次，計113,652個座位數；馬祖航線216架次，計14,904個座位數；三離島航線共計提供2,776架次，計249,766個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。

▲春節離島航線12/8起陸續開賣。（圖／記者賴文萱攝）

為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月8日(週二)、9日(週三)及10日(週四)下午6時到8時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，各航線統一開放訂位之時間及開票期限如附表；其中網路訂票部分亦提供身心障礙者訂票服務，另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5％營業稅。

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段110年2月6日至2月13日臺灣出發往離島方向，以及110年2月13日至2月17日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。