邪教推「高潮冥想」！女張腿被愛…誘男入會性開發　FBI來抓人了

▲推廣「性高潮冥想」的One Taste近日被爆料是一個邪教，除了指示成員們集體濫交外，還要求他們報名學費高昂的課程。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一個推廣「性高潮冥想」的團體One Taste近日被前員工爆料，該團體其實是一個邪教，他們會在一間公寓內讓40名男女同床共枕，並指示男成員為女成員「撫摸陰蒂」長達15分鐘。該組織還要求學員們報名學費高昂的課程，導致他們負債累累，以至於最後要和潛在客戶發生關係來抵債。聯邦調查局（FBI）目前已對該團體展開調查。

據《每日郵報》報導，One Taste是在2004年，由一名叫做戴敦（Nicole Daedone）的女子所創立。該團體專注于實踐「性高潮冥想」（OM），目前已有成千上萬的成員向他們註冊學習。OM的概念最早是由一位佛教僧侶傳給戴敦，並在20世紀60年代在加州北部開始發展起來。

▲One Taste創辦人，戴敦（Nicole Daedone）。（圖／翻攝自Nicole Daedone個人官網）

戴敦在2001年開始傳授大家OM的知識。她向成員們承諾，學習OM可以改善性生活、重獲性歡愉，甚至幫助人們從性創傷中恢復。她還堅稱，有一天OM會像瑜伽或冥想等，被廣泛使用，並宣稱OM將「改變世界」。

但事實上，One Taste一直遭到成員投訴。前成員胡巴德（Chris Hubbard）在接受BBC採訪時控訴，他是受到OneTaste的女成員誘惑，聲稱她們受到戴敦指示，要「開發」他的性需求，並與他發生性關係，讓胡巴德加入了One Taste。

▲胡巴德回憶，他是被數名女性誘惑入會，而且該組織會讓他們參與集體性交。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

在OneTaste成立之初就加入的胡巴德回憶道，該組織剛成立時經常在一個被稱為OM house的公寓中集會，當時約有3、40名成員睡在一起，「我們在房內擺了很多雙人床，兩個人一張，你沒有權利選擇和誰睡一張床，大部分時間都是被分配的」。

而另一名成員威洛（Willow）則描述，專門為女性開設的課程內容略有不同，但她對這個課程的回憶非常美好，「過程中，女性們會脫下衣服後躺著，張開雙腿，並向其他女性展示她們的生殖器。其他成員會一同讚美你的生殖器，這真的讓我感受到愛與鼓舞，而且我也知道自己這麼做是完全正確、正常、美麗的」。

不過，要報名參加One Taste的課程需要付出高昂的學費。《每日郵報》指出，據2018年的資料顯示，一個最便宜的週末課程的費用就得花費499美元（約新台幣1萬4200元），而最高級的全套課程，費用更高達6萬美元（約新台幣171萬元）。

The dark side of OneTaste, a Bay Area "orgasmic meditation" company https://t.co/tlWeORT7CN pic.twitter.com/L4VepPqKKb — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 18, 2018

彭博社商業週刊2018年的報導顯示，此前曾有多名成員為了參加One Taste的課程而導致負債累累，並被告知要與潛在客戶發生性關係來抵債。目前FBI已對One Taste展開調查，並打算以性交易、賣淫和違反勞動法等罪名控告戴敦。

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