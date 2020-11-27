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最殘忍母親節！離婚媽媽目睹女兒遭割喉　現行犯：我有思覺失調

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▲▼南韓釜山傳出精神病患者砍死醫師的案件。（圖／取自Pixabay） 

▲一名自稱罹患思覺失調症的30歲女性，在公園將年僅7歲的女孩割喉，雙親目睹女兒遇害現場。（示意圖／取自Pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國婦女斯卡娜（Eltiona Skana）母親節下午持刀朝著7歲女孩艾蜜莉（Emily Jones）的喉嚨用力劃開，還一邊大喊著「她想殺我！」艾蜜莉當場血流如注，送醫之前就已失去生命跡象。艾蜜莉父母離婚，3月22日這天是英國的母親節，艾蜜莉與媽媽約好在公園見面，沒想到卻因此讓媽媽目睹女兒被殺的殘忍場面。

據《每日郵報》報導，父親瓊斯（Mark Jones）3月22日帶著7歲女兒艾蜜莉到博爾頓（Bolton）皇后公園，讓她與前妻共度母親節。艾蜜莉遠遠地就看見了媽媽，便跟瓊斯說，「爸爸，我想去找媽媽」之後便騎著滑板車朝母親奔去。沒想到，這時一位阿爾巴尼亞籍的30歲女性斯卡娜突然從背後抓住了艾蜜莉，手臂用力一揮，就將艾蜜莉的喉嚨給割開並把她推倒在地，還邊尖叫、大吼著「她想殺我！」

報導指出，現場目擊者描述，斯卡娜看起來焦慮不安、臉上表情茫然，後來又躺上長椅，但當艾蜜莉經過時，她突然站起來，戴上了帽T的帽子，從背後抓住艾蜜莉。原告律師布萊迪（Michael Brady）表示，一切發生得太快，艾蜜莉根本沒時間反應，瓊斯跑到艾蜜莉身邊的時候，看見她脖子大量出血，艾蜜莉的母親也傷心欲絕，雙親目睹一名受過護士訓練的民眾幫女兒急救，醫護人員也抵達現場協助送醫。

報導提到，艾蜜莉心跳驟停，送醫後仍宣告死亡。陪審團的聲明中父親瓊斯表示，自己完全不知道為什麼事情會這樣。女性兇嫌斯卡娜2014年從阿爾巴尼亞移居英國，案發後她接受檢查並告訴精神科醫生，「我知道我是妄想型思覺失調症患者」，後又被轉移到蘭普頓（Rampton）一家戒備森嚴的醫院，她再度告訴醫師自己精神失常，聽覺與視覺都會產生幻覺，還出現了一次疑似精神病發作的跡象。

據報導，斯卡娜在蘭普頓醫院期間，曾於觀看某兒童電視節目時，發現其中有個長得很像艾蜜莉的孩子，便歇斯底里地大笑了起來，更對護士說，「都已經三個月了，你想讓我一直哭下去做什麼？」此外，斯卡娜還對同一名護士透露，「這是有預謀的，我在公園裡等著，選擇好對象之後我就這樣做了。」據悉，斯卡娜基於減輕罪責，已承認了過失殺人罪，卻未承認謀殺，目前依據《精神健康法》遭到拘留。

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