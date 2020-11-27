紐約市80人↑嗨辦性愛趴！後面小房間「大玩3P」警方破門還在激戰

▲紐約市警方抵達「性愛俱樂部」卡利古拉（Caligula），破獲大規模違反防疫禁令案件。（圖／翻攝Twitter@NYCSHERIFF）

記者吳美依／綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情仍在延燒，紐約市警局22日破獲一件大規模的違反防疫禁令案。「性愛俱樂部」卡利古拉（Caligula）沒有遵守集會規定，舉辦80人以上的性愛派對，其中3名顧客正在後方小房間內發生性關係，當場被逮個正著。

綜合NBC、《皇后區紀事報》報導，紐約市警局收到超過311件的噪音投訴，在22日午夜過後不久，抵達皇后區阿斯托利亞（Astoria）的卡利古拉，竟發現80多人齊聚狂歡，甚至在後方小房間內目睹3人正在性交。

11/22/20 @ 0005 HRS: Deputy Sheriffs shut down illegal bottle/swingers club @ 40-19 20th Avenue, Queens (Yellow Zone): 80+ people, violation of emergency orders, no liquor license, warehousing liquor, 2 organizers, 1 patron charged with multiple misdemeanors. pic.twitter.com/2eTp9oM6V1 — NYC SHERIFF (@NYCSHERIFF) November 22, 2020

紐約市警長辦公室表示，2名活動主辦人與1名顧客被控多項輕罪與觸犯公衛法規，另外1名客人涉嫌違反緊急命令、行為不檢而遭起訴。

卡利古拉不僅違反防疫禁令，也未持有販售與儲存酒類的特別許可證，俱樂部經理巴科伊（Roy Bacoy）已經被處以1000美元（大約新台幣2.8萬元）罰款，之後可能還要付出1.5萬美元（大約新台幣42.7萬元）的代價。

卡利古拉自封「紐約頭號浪蕩俱樂部」，替單身者與情侶提供隱密空間，飲酒、社交並從事「性探索」，豪華貴賓室內設有DJ台、酒吧與好幾張床，還有提供一大盒保險套。但此案發生後，俱樂部已遭勒令停業。

美國目前累計1,287萬9,861例確診，26萬3,417人染疫死亡。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）於18日宣布，紐約市擴大實施疫情「微群聚」計畫，阿斯托利亞被劃入「黃色區域」，禁止超過25人的集會。

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