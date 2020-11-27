性侵未成年被判146下鞭刑！19歲男癱軟受刑台..醫檢查完繼續打！

Indonesian man collapses during flogging for child rape https://t.co/6ucOIh9tE6 pic.twitter.com/CTnhGcIVvE — TODAY (@TODAYonline) November 26, 2020

記者王佩翊／編譯

印尼亞齊省一名19歲男性因性侵未成年者，被判處146下鞭刑，法務當局26日正式向該男子施實鞭刑。從官方曝光的照片可以看到，該名男子被打到面部猙獰、表情痛苦。據悉，在146下鞭刑結束以前，他就已經全身無力地倒在受刑台上，不過在經過醫師的檢查後，施刑者便繼續把剩餘的次數打完。印尼亞齊省的鞭刑行之有年，卻也常遭人道組織詬病，不過當地政府仍堅稱，鞭刑能有效達到威嚇作用。

根據《法新社》報導，這名19歲少年日前因涉性侵與猥褻遭逮，相關單位並未公開受害者年齡，但已知是未成年者，因此該名男子的罪刑也更為深重，被法官重判146下的鞭刑，可以說是處以極刑。當局26日正式行刑，只見該名男子身穿白衣站在受刑台上，而一旁一名蒙面的施刑人員手拿鞭子，用力地往他身上鞭去。

▲亞齊省開放民眾觀看行刑現場，認為能夠達到威嚇作用。（示意圖／美聯社）



據悉，這名男子被打到痛哭流涕，整個人癱軟在受刑台上，並央求暫停行刑。醫師隨即上前替他檢查傷勢，不過經過短暫的治療後，便離開受刑台，讓行刑人員繼續打完「剩下的鞭刑」。該省在同一天也分別對一名40歲的男子與另一名20歲男子實施100下鞭刑，因為他們都和未成年者發生性關係。

事實上，在亞齊省只要涉及賭博、通姦、飲酒、同性戀以及婚前性行為，都有可能被判處鞭刑，當局甚至開放民眾參觀「受刑現場」，因為他們認為公開處刑能夠對大眾達到警示與威嚇作用，不過此舉也遭到人權組織的批評。

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