最狂脫北者！體操選手「肉身翻越」3m鐵絲網　潛伏14小時才被抓

▲北韓一名脫北者跳過3公尺的圍欄，進入南韓領土。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

又出現脫北者！南韓日前在領土內的江原道非軍事區發現一名脫北者，然而令人震驚的是，這名男子竟然不是像其他脫北者一樣游過鴨綠江，而是直接跳過3公尺高的南北韓邊界圍欄，翻越鐵絲網後，進入南韓領土。南韓軍方指出，該男自稱是前任體操選手，因此擁有過人的跳躍能力，才有辦法直接跳高。

根據《朝鮮日報》報導，這名來自北韓的男子日前在距離南北韓邊界以南約1.5公里的地方遭到逮捕，當時他直接告訴軍方自己是為了投誠才會翻牆而來。據悉，這名男子自稱30歲，先前曾經當過體操運動員，疑似就是因此才能身手矯健地跳過邊界圍欄。

這名男子4日翻越南北韓邊界的鐵絲網後，便一直在南韓領土遊蕩，直到14個小時後，才被南韓軍方發現，整起事件也讓南韓軍方被批評「動作慢半拍」。據了解，這名脫北者在北韓當地並沒有犯罪紀錄。

根據《韓國先驅報》報導，雖然南韓軍方目測這名男子的身材嬌小瘦弱，所言應該不假，但仍然要求他現場「試跳」2次，以證明自己的彈跳實力。此外，軍方表示，圍欄上方的確有出現被壓過的痕跡，但沒有被破壞修剪的情況。至於為何圍欄上的感應器並未觸動警報，軍方仍需深入調查才可得知。

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