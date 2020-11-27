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1歲兒遭割下體「整副扔廁所」命危　父脫褲驚呆！狠母趁亂跑了

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記者黃翊婷／綜合報導

肯亞首都奈羅比（Nairobi）附近一座村莊19日發生一起恐怖虐童案，育有兩名孩子的母親穆特因為不明原因，狠心割下1歲兒子的生殖器，並把整副器官丟在廁所。雖然可憐的男童隨後馬上被父親送到醫院，但情況並不樂觀，目前仍處於命危的狀態。

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲男童遭到母親虐待。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

根據《Nairobi News》報導，穆特（Winnie Mutheu）將1歲兒子的生殖器割下之後，正要出門的丈夫聽到哭聲，她還淡定解釋，是兒子和鄰居其他小朋友一起玩耍，不小心摔傷腿，才會哇哇大哭。

父親見孩子哭泣的狀況不太尋常，於是蹲下來仔細檢查，卻沒在腿部看到什麼傷口，接著他脫下孩子的衣褲，這才終於看到下體血淋淋的傷勢，嚇得趕忙將人送到醫院救治。

▲▼馬桶、馬桶蓋。（圖／記者陳俊宏攝）

▲穆特將割下來的器官丟在廁所。（示意圖／記者陳俊宏攝，非事發地點）

然而，男童的傷勢太過嚴重，送往基賈貝醫院（Kijabe Mission Hospital）急救，目前仍處於命危的狀態。穆特發現虐待兒子的事情曝光後，早已趁著家人手忙腳亂之際落跑。

當地警方表示，男童的父親已經正式報案，警方也展開相關的搜捕行動，有信心很快就能逮到落跑的穆特。

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