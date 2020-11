▲義大利球迷巨型火龍悼念馬拉度納。(圖/翻攝推特/@SaxSan2)

記者葉國吏/綜合報導

阿根廷一代球王馬拉度納(Diego Maradona)26日因心臟病發離世,享年60歲。阿根廷舉國哀悼,民眾為了瞻仰他的遺體爆發衝突,警方出動鎮暴部隊、水砲、催淚瓦斯等壓制。義大利球迷甚至在晚間以接龍方式排出一道巨型火龍,場面相當壯觀。

Napoli giving Diego Maradona the send off he deserves outside their stadium tonight