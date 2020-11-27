歐洲議會本週連2案挺台灣　支持國際參與及貿易談判

▲歐盟執委會。（圖／路透）



文／中央社記者唐佩君布魯塞爾26日專電

歐洲議會本週通過2項支持台灣行動，呼籲歐盟會員國支持台灣參與世界衛生組織，讚揚台灣政府為抗疫所提供的援助，另呼籲歐盟執委會儘快與台灣展開投資談判。

歐洲議會本週召開全體會議，25日及26日分別通過2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對歐盟外交政策影響報告，以及歐洲聯盟（EU）貿易政策檢討決議案，根據歐洲議會資訊，這2項都展現支持台灣行動。

首先在COVID-19疫情對歐盟外交政策影響部分，報告點名中國政府利用疫情爆發強化打擊香港的民主運動，並增加對台灣的威脅，及對新疆維吾爾族的迫害等。

報告提及中國在疫情爆發後發動戰狼外交，並利用「病毒外交」（virus diplomacy）塑造其為善意大國形象；另決議案特別對台灣表達支持，遺憾中國在世界衛生組織（WHO）孤立台灣，指出台灣有效防制疫情，呼籲歐盟會員國支持台灣成為世衛組織、世界衛生大會（WHA）及其他國際組織觀察員，並讚揚台灣政府為抗疫所提供的援助。

至於在對歐盟貿易政策檢討決議案部分，歐洲議會也通過呼籲歐盟執委會「界定談判範圍」，儘快與台灣展開投資談判。

歐洲議會在一週內連續通過支持台灣參與國際組織以及呼籲歐盟進行貿易談判行動，除展現歐洲與台灣在民主、人權方面享有共同價值觀，另欲深化歐盟與台灣的經貿合作意願。

而歐盟的貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）10月在其任命聽證會上，也表示歐盟在投資層面與台灣密切對話，展現與台灣連結決心。

不過，杜姆布羅夫斯基斯當時也曾表示，歐盟當務之急是與中國談妥投資貿易協定，然後再評估與其他區域進行談判。

歐盟執委會正進行貿易政策檢討，歐洲議會今天先通過相關決議案，預計歐盟在2021年初會正式發布歐盟貿易政策具體內容，屆時會進一步說明貿易新方向。