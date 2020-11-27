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《衛報》：美國分發新冠疫苗困難重重

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▲▼ 疫苗,藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca） 。（圖／路透）

阿斯特捷利康研發的疫苗，即將問世。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

英國《衛報》日前刊出一篇報導指出，由於新冠疫苗的儲存和運送條件非常嚴苛，美國各地方衛生官員目前被疫苗分發問題弄得一個頭兩個大。

報導指出，儘管輝瑞、莫德納、阿斯特捷利康等藥廠日前都傳出疫苗研發成果「大躍進」的好消息，但分發疫苗仍是巨大挑戰。

當前不利條件包括：很多美國民眾猶豫是否該接種疫苗；輝瑞新冠疫苗要求儲存溫度在攝氏零下70度；對抗疫情近一年後，各地方公共衛生資源已經捉襟見肘。

以美國輝瑞公司及德國生物新技術公司合作研發的新冠疫苗為例，一旦獲得批准，每個儲運貨箱可以裝975劑疫苗，需要用乾冰讓貨箱保持在超低溫狀態。

自裝箱時起，疫苗有效時間為10天，貨箱每天最多只能打開兩次，且每次只能打開1分鐘。疫苗解凍後需在5天內接種，稀釋後需在6小時內接種。

美國內華達州沃梭郡衛生官員英格利希轄下，只有7.4萬美元經費能用在分發當地所需的新冠疫苗。他說：「我們的衛生部門規模小，但需要承擔的角色很多，撥給我們的經費又很有限，這是最大障礙。」

馬里蘭州巴爾的摩市前衛生專員莉娜․溫也表示，目前美國在新冠疫苗分發方面存在著巨大的物流障礙， 亟待克服且不容輕視。

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