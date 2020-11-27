　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本偶像女團成員下海拍AV　畢業閃電改名秒被起底：樣子變了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲日本女偶像高山さやか5月因身體不是隱退，卻被發現轉行改當AV女優。（圖／翻攝Girl`s Horizon、yaotomenana推特）

▲日本女偶像高山さやか5月因身體不適隱退，卻被發現轉行改當AV女優。（圖／翻攝Girl`s Horizon、yaotomenana推特）

文／香港01

很多青少年都會發明星夢，可是做偶像的艱苦和黑暗面又有幾多人知道？日本有不少地下偶像團體，雖然名義上是個藝人，但其實薪金和待遇比一般打工仔還要少。最近，很多名氣不大的偶像團體受到疫情打擊，很多人被逼畢業和解散，而其中一位宣佈畢業的19歲偶像女團成員竟然在Twitter爆紅，原來她畢業後僅兩個月就宣佈出道做AV女優，更疑似整容換臉，令一眾粉絲譁然！到底發生了什麼事讓她做了這個決定？

這位將於12月13日推出首部出道作的AV女優新人「八乙女なな」，原名叫「高山さやか」，本來隸屬於地下偶像女團「ガルホラ（GIRL'S HORIZON）」，今年只有19歲。雖然這個女團的人氣不高，但仍然有幾千位狂熱粉絲支持她們，所以當高山さやか在5月宣布退團別再做偶像後，不少人都感到很遺憾。

▲日本女偶像高山さやか5月因身體不是隱退，卻被發現轉行改當AV女優。（圖／翻攝Girl`s Horizon推特）

▲高山さやか和GIRL'S HORIZON團圓合照。（圖／翻攝Girl's Horizon推特）

宣布畢業後不久兩個星期，高山さやか便封鎖了舊有Twitter和Instagram帳戶，自稱要向新夢想努力進發。與此同時，一位樣貌與高山さやか非常似的AV女優新人「八乙女なな」出道，有眼利網民瞬間就發現她們根本就是同一個人，只不過五官都變美了，原本圓滾滾的臉蛋變成尖下巴巴掌臉。知道這個消息後，一班忠實粉絲都感到難以置信，誰會想到這位19歲萌妹偶像會選擇拍AV，更疑似整容改頭換面。

最諷刺的是，八乙女なな下海後人氣急升，Twitter的追蹤粉絲人數在短時間内已經有1萬多人，比偶像時期的她多10倍以上。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

ET快訊
快訊／艦指部水下訓練　海軍中士溺水！救起無心跳
快訊／高雄警勤指中心主任猝逝！　搶救1hr不治
夫「直播殺妻+2女兒」最終判無期！單親媽卻判死…律師怒了
獨／張文綺爆熱戀ing！　交往小5歲男星
高嘉瑜哭了！　嗆游淑慧「堅強一點」：別靠別人搏版面
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

牛津疫苗試驗3000人「打錯劑量」！　阿斯利康執行長親上火線說明

紐約市80人↑嗨辦性愛趴！後面小房間「大玩3P」警方破門還在激戰

32歲男送醫被宣判已經身亡　3小時後停屍間傳來「詭異哭聲」！

法國外交部長4度挺台！　盼台灣出席下屆世衛大會

日本偶像女團成員下海拍AV　畢業閃電改名秒被起底：樣子變了！

馬拉度納遺願曝光！盼遺體防腐處理　「要永遠和大家在一起」

6比特犬圍攻撕咬！　5歲小弟「頭皮掀一半」左耳也被扯下來

性侵未成年被判146下鞭刑！19歲男癱軟受刑台..醫檢查完繼續打！

新冠疫苗將問世！川普宣布下周「開始配送」　感恩節破9萬人住院

1歲兒遭割下體「整副扔廁所」命危　父脫褲驚呆！狠母趁亂跑了

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

每30秒就有1人感染新冠肺炎！　法封城1個月...出門得憑通行單

牛津疫苗試驗3000人「打錯劑量」！　阿斯利康執行長親上火線說明

紐約市80人↑嗨辦性愛趴！後面小房間「大玩3P」警方破門還在激戰

32歲男送醫被宣判已經身亡　3小時後停屍間傳來「詭異哭聲」！

法國外交部長4度挺台！　盼台灣出席下屆世衛大會

日本偶像女團成員下海拍AV　畢業閃電改名秒被起底：樣子變了！

馬拉度納遺願曝光！盼遺體防腐處理　「要永遠和大家在一起」

6比特犬圍攻撕咬！　5歲小弟「頭皮掀一半」左耳也被扯下來

性侵未成年被判146下鞭刑！19歲男癱軟受刑台..醫檢查完繼續打！

新冠疫苗將問世！川普宣布下周「開始配送」　感恩節破9萬人住院

1歲兒遭割下體「整副扔廁所」命危　父脫褲驚呆！狠母趁亂跑了

Scania電動卡車「用Golf撞擊鋰電池」　測試結果讓人意外！

亮・珠寶／鈦金絲鑲鑽輕輕顫動　像蒲公英快飛起來了

上班族女孩的「靚顏奇肌」！擦2罐就能搞定...3大功效一次滿足

隱身台中歌劇院！最美窗景咖啡館　粉紅雲朵冰沙、珍奶鬆餅超夢幻

邱顯智質詢怒嗆國民黨「當在野黨都不會」　民進黨立委起身拍手附和

夫吃軟飯！婆婆不給離婚嗆「拿出碩士生的智慧」！媳哭：放我一馬　

摩天輪網美300字聲明：我都不講話真的當我塑膠　做人剛好就好

快訊／印度「 MIG-29k」戰機落海…1人失蹤！　1年內第3架墜海

快訊／高雄仁武分局勤指中心主任猝逝！　心肌梗塞搶救1hr不治

叡揚資訊11/30公開申購　承銷價暫定為56元

國際熱門新聞

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

Foodpanda沒送上樓　奧客氣炸「狂掐外送員」

川普：選舉團若投票給拜登「將離開白宮」

喬治亞州務卿：川普讓我們背黑鍋

客機降落時差3公尺撞上閃爍光點

媽在醫院待產　生完6歲兒被斬首

放火燒蟻窩　螞蟻逃腿上害女被燒死

美洲豹「猛咬36kg凱門鱷」狠拖進沼澤！驚人畫面曝光

少女玩tinder謊報成年　警員跟她約砲下場慘

衛報：美國分發新冠疫苗困難重重

土耳其清算政變　337人遭判無期

牛津疫苗效用有疑慮　另進行全球試驗評估

日本偶像女團成員下海拍AV　畢業閃電改名秒被起底認了

「巨型火龍」悼念馬拉度納　阿根廷瞻仰遺容暴動

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

立院血腥混戰內臟豬皮噴滿地！藍綠爆衝突陳柏惟動手打鄭天財

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

爆乳妹公開酒店實況：有人消費只喝茶聞腳

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

公審情侶被洗版！網美委屈喊告　IG關了

揭高嘉瑜偷吃兒子零食！黃國昌9字回應

單親媽下藥勒斃小姊弟　法院判死刑「關鍵原因」曝

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面