「最後通牒」投降期限已過　衣索比亞總理下令對叛軍發動總攻

▲衣索比亞總理阿比。（圖／路透）



文／中央社

衣索比亞總理阿比今天下令軍隊，在泰格瑞省（Tigray）首府馬凱勒（Mekelle）對當地反叛勢力領導人發動最後進攻，因給予他們的投降期限已過。

阿比（Abiy Ahmed）在推特發布聲明表示：「我已指示衣索比亞國防軍（Ethiopian National Defence Forces）去完成我們法治任務最後的第三階段行動。」

他說：「在這個最後階段，我們將非常小心保護無辜民眾免於受傷，並盡全力確保我們人民辛苦打造的馬凱勒不致受到嚴重損害。」

法新社報導，去年贏得諾貝爾和平獎的阿比，22日晚間給予泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front，TPLF）72小時期限投降，但遭到拒絕。泰格瑞人民解放陣線領導反對派省分泰格瑞省，他們的武力已與衣索比亞軍隊對戰3週。

衣索比亞軍方表示，他們已部署坦克車包圍馬凱勒，準備對泰格瑞人民解放陣線發動攻擊。人權團體先前警告，進攻馬凱勒將違反國際法。

阿比要求馬凱勒的50萬居民「留在家中、遠離軍事目標，並採取一切必要預防措施」。他並呼籲當地民眾交出他們當中的泰格瑞人民解放陣線武裝成員。

他表示：「我想向你們保證，我們的國防軍已仔細策畫一套戰略，在不傷害無辜百姓、古蹟景點、敬神場所、開發機構和資產的情況下，將泰格瑞人民解放陣線犯罪集團繩之以法。」

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