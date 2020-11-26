瑞典王子夫婦宣布確診新冠！群體免疫策略　單日死亡突破7000例　

▲瑞典王子卡爾菲利普（Carl Philip）。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

瑞典王室26日宣布，卡爾•菲利普王子（Prince Carl Philip）與索菲亞王子妃（Princess Sofia）雙雙確診新型冠狀病毒，因此瑞典國王夫婦與王儲夫婦都將接受檢測。瑞典奉行「群體免疫」防疫策略，但至今該國死亡率仍居高不下；瑞典權威流行病學者也坦承，目前仍無法有效減緩疾病傳播速度。

卡爾・菲利普是瑞典王位第四順位繼承者，排名在長姐維多利亞女王儲（Crown Princess Victoria）和其2名孩子之後。

瑞典王室透過聲明表示，王子與王子妃夫婦目前身體狀況良好，而國王卡爾十六世•古斯塔夫（Karl XIV Gustaf）、王妃西爾維亞（Silvia）、維多利亞女王儲和丈夫丹尼爾親王（Prince Daniel）也都將接受檢測。

瑞典自從疫情爆發以來，始終採取較為寬鬆的群體免疫防疫策略。瑞典權威流行病學家特格內爾（Anders Tegnell）24日在斯德哥爾摩一場簡報會上表示，「群體免疫問題相當艱難，我們目前還沒看到疫情放緩的跡象。」

根據最新調查數據，瑞典人感染新冠病毒的機率相較其他北歐鄰國更高，首都斯德哥爾摩甚至有三分之一人口都被檢測出抗體。由於當地單日死亡病例數在11月突破7000例以上新高點，迫使瑞典政府調整防疫手段，初步要求民眾停止舉行8人以上公眾集會，並且禁止商家在晚上10時以後供應酒精。

►全身上下都可以用，滿滿維生素E