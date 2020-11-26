拆除新冠教會！40名信徒「扔汽油彈」肉身護衛抗都更　首爾燒火海

▲南韓首爾市城北區「愛第一教會」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市城北區的「愛第一教會」（사랑제일교회）指導牧師全光焄（전광훈）曾於8月慫恿信徒參與光化門集會示威遊行，造成首都圈新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行，該教會被劃定至長位第10區域，面臨隨時遭都更、拆除的命運。今（26）日凌晨1時20分，首爾北部地方法院派遣500多名人力前往執行拆除作業，卻遇數十名信徒扔擲汽油彈反抗，最後以失敗告終。

▲愛第一教會信徒與警方對峙中。（圖／翻攝自Twitter@cosmos1wh7）

綜合韓媒《朝鮮日報》、《韓聯社》報導，「長位第10區域再開發（都更）組合」向法院申請第3次名義讓渡執行，准許拆除位於該片土地上的建築，首爾北部地方法院派遣500多名人力前往現場拆除教會時，遭到愛第一教會40多名信徒死命抵抗，不僅扔擲汽油彈、在身上潑灑易燃物質，還將公車、汽車等塞滿通往教會的巷弄，並丟擲汽油彈點燃車輛。

此外，還可以直擊信徒在教會屋頂上搬移汽油彈，直到上午8時30分，拆除行動被迫中斷。

警方出動5個中隊、300多名人力前往現場支援。而消防當局則表示，現場有12人受傷，立即送往醫院治療，其中4名法院人力、3名教會信徒臉部、手臂、腿受傷，不過幸好未傳出有人受重傷。

▼教會信徒持汽油彈抵抗，宛如戰爭現場。



據悉，「長位第10區域再開發（都更）組合」於5月在與愛第一教會的訴訟官司中取得勝訴，6月時曾持法院執行令至現場強行拆除，卻與教會信徒嚴重衝突，最後以失敗告終。

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