馬拉度納遺產爭奪戰開打！8子女可繼承，怕還有私生子

▲1996年，馬拉度納跟髮妻克勞蒂亞在布宜諾斯艾利斯機場的留影。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

阿根廷傳奇球王馬拉度納25日猝逝，留給球迷無限悲傷和震悼。畢竟他才60歲，消息傳出後， 幾乎全世界有頭有臉的球星都表達了哀悼和和敬意，包括巴西球王比利、法國球王普拉提尼，晚輩C羅、同胞新一代球王梅西等。

除了帶給世人思念和追憶之外，馬拉度納還留下大筆遺產、以及可能沒完沒了的爭產風波。馬拉度納這個名字的價值難乆以估算，他擁有的的財富據說也是天文數字。目前還沒有阿根廷權威媒體對於他的遺產進行評估，但數字絕對不會小

離世前馬拉度納的婚姻狀態是單身，比她小29歲的女友在2018年年底時跟他分手、也拒絕了他的求婚，所以她已跟這筆鉅額遺產無緣。

據了解，馬拉度納留下的遺產，將會引發一場私生子爭產大戰。馬拉多納的律師承認，這位球王在古巴跟兩名女子育有3名私生子。去年馬拉多納已經承認這3名私生子是親骨肉，並承擔相應的法律責任。

此外他跟青梅竹馬的髮妻克勞蒂亞育有兩女、跟舊愛克莉絲蒂尼娜有過短暫情緣，後者為他生下一名兒子。再加上一些搞不清的私生子傳聞，老馬至少有8個孩子，並且這些孩子有些都已經生育下一代了，毫無懸念，未來肯定會爆發一場爭產大戰！